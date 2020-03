Duisburg. Weil sie ihr Geld für Drogen brauchte, stahl eine Duisburgerin (56) immer wieder Lebensmittel. Das Gericht schickt sie in Haft - und in Therapie.

Es grenzt beinahe an ein Wunder, dass eine 56-jährige Duisburgerin überhaupt noch lebt. Ihre Drogenkarriere begann bereits vor knapp vier Jahrzehnten. Zeitweise konsumierte sie bis zu sechs Gramm Heroin am Tag. Und immer wieder wurde sie straffällig. Das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz verurteilte sie jetzt zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft.

Die Anklage warf ihr insgesamt 26 Taten vor: Immer wieder war die Frau 2018 beim Schwarzfahren erwischt worden. Immer wieder hatte sie in Supermärkten, Kaufhäusern und Drogeriemärkten gestohlen. Meist war die Beute eher gering. In den allermeisten Fällen hatte die 56-Jährige nur Lebensmittel geklaut: Schinken, Salami, Joghurt und Getränke. Denn Geld für so etwas blieb ihr nicht. Das Geld benötigte sie für den Drogenkauf.

Drogenkarriere der Duisburgerin begann vor 38 Jahren und brachte 29 Vorstrafen ein

Die Angeklagte gestand die meisten Vorwürfe ein. An Einzelheiten der Taten konnte sie sich aber nicht mehr erinnern. Denn eigentlich immer stand sie entweder unter dem Einfluss von Drogen und zuletzt auch Alkohol oder litt unter Entzug.

Mit 18 Jahren war sie erstmals an Rauschgift geraten, landete schnell beim Heroin. Und immer wieder beging sie Straftaten. Ihr Bundeszentralregister weist nicht weniger als 29 Eintragungen auf. Bei der Strafzumessung spielte das eindeutig die größte Rolle. Strafmildernd wertete das Schöffengericht dagegen den Umstand, dass die Angeklagte nach Einschätzung eines psychiatrischen Sachverständigen bei den Taten nur eingeschränkt schuldfähig war. Einen großen Teil der Strafe wird die 56-Jährige in einer Entziehungsanstalt verbringen dürfen, in die sie das Gericht mit dem Urteil einweis.