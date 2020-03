Duisburg: Diese Anbieter liefern „Essen auf Rädern“

Das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Duisburg, das sich auch um die Angelegenheiten von Senioren, Behinderten und Pflegebedürftigen kümmert, hat eine Liste sämtlicher Menüservice-Anbieter („Essen auf Rädern“) veröffentlicht, die auch in Duisburg liefern. Darunter befinden sich Tiefkühlkost-Anbieter wie Bofrost ebenso wie verschiedene Menü-Service-Lieferanten, die das Essen auf der Fahrt erwärmen. Für Senioren und Angehörige zählen nicht nur der Geschmack, sondern auch Preise und Lieferzeiten. Eine Auswahl:

Landfleischerei Phips – Metzgerei aus Mündelheim

Seit 2010 betreibt die Landfleischerei nicht nur eine Metzgerei in Mündelheim, sondern bietet auch Mittagessen an. „Wir sind mit wenigen Kunden gestartet und über die Jahre hat sich das Ganze stark vergrößert“, erklärt Katja Haferkamp und weist darauf hin, dass derzeit rund 120 Privatpersonen versorgt werden und „montags bis freitags 500 Kinder in etlichen Schulen und Kindergärten.“ Das Essen werde morgens ab vier Uhr frisch gekocht, abgepackt und anschließend vormittags in Wärmeboxen ausgeteilt.

Das Liefergebiet: „Wir liefern nicht im ganzen Stadtgebiet, sondern derzeit in Mündelheim, Serm, Wittlaer, Rahm, Großenbaum, Wedau, Wanheimerort, Bissingheim, Ruhrort, Neuenkamp, Laar, Duissern, Rumeln-Kaldenhausen, Rheinhausen, Homberg und Baerl und Krefeld-Uerdingen“, zählt Katja Haferkamp auf. Derzeit sind die Gebiete auf fünf Touren aufgeteilt. Die Fahrzeuge starten zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr.

Die Landfleischerei Phips aus Mündelheim ist einer der wenigen lokalen Anbieter, der Essen ausliefert. Seit 2010 gibt es den Lieferservice. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Der Speiseplan: Jeden Tag gibt es drei Gerichte zur Auswahl, zum Beispiel Chili con Carne mit Brötchen, Königsberger Klopse mit Roter Beete und Kartoffeln oder Schnitzel Wiener Art mit Salat und Schmorkartoffeln. Die Speisen kosten zwischen 4,90 Euro und 6,90 Euro. Auch vegetarische Optionen sind erhältlich. Zusätzlich wird täglich ein Nachtisch für 1,60 Euro angeboten. Katja Haferkamp: „Wir versuchen den Plan möglichst so zu gestalten, dass für alle etwas dabei ist. Gerichte, die den alten Leuten schmecken, aber auch solche, die auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet sind.“ Geliefert wird von Montag bis Samstag,

Die Bestellung: Auf der Internetseite www.landfleischerei-phips.de findet man die Menüpläne. „Um uns entsprechend auf die nötigen Mengen einstellen zu können, sollten die Bestellungen bis mittwochs für die darauffolgende Woche vorliegen“, bitten die Köche der Landfleischerei. Das Formular kann per E-Mail (philiphaferkamp@web.de) oder Fax (0203/73852174) geschickt oder den Fahrern mitgegeben werden. Der Mindestbestellwert beträgt 4,60 Euro.

Die Johanniter – liefern nur im Duisburger Westen

Die Johanniter versorgen Senioren im Bezirk Rheinhausen und Rumeln-Kaldenhausen regelmäßig mit frischem Essen. Die Mahlzeiten werden in der Krankenhaus-Küche der Johanniter gekocht. Damit ist die „Johanniter - Rheinhausen - Dienstleistungs - GmbH“ einer der wenigen lokalen Anbieter in Sachen „Essen auf Rädern“.

Liefergebiet: Nur im Duisburger Westen.

Der Speiseplan: Jeden Tag gibt es drei verschiedene Mahlzeiten. Auch auf besondere Kostformen für Diabetiker kann Rücksicht genommen werden. Einen Speiseplan im Internet gibt es nicht, der Fahrer bringt den Kunden die Übersicht wöchentlich mit. Im Preis, 6,30 Euro, sind die Anfahrtsgebühren bereits enthalten.

Die Bestellung: Nähere Informationen gibt es unter der Rufnummer 02065/ 97 10 25. Bestellt werden kann tageweise oder für den kompletten Monat.

Apetito & Landhausküche – Kooperation mit Wohlfahrtsverbänden

Apetito gehört zu den größten Anbietern in Deutschland und vertreibt seine Mahlzeiten sowohl unter dem Namen Apetito in Kooperation mit rund 1.000 Wohlfahrtsverbänden wie dem Deutschen Roten Kreuz als auch unter der Marke „Landhausküche“ direkt an Privatkunden. „Täglich verzehren etwa 1,3 Millionen Menschen Menüs von Apetito“, teilt Unternehmenssprecherin Heike Verlage auf Nachfrage mit. Weltweit beschäftigt das Familienunternehmen mit Stammsitz in Rheine rund 9.400 Menschen.

Das Liefergebiet: Ganz Duisburg. Geliefert wird das Essen zwischen 10 und 13 Uhr – wer noch keinen Hunger hat, kann das Menü in Isolierboxen bis zum Verzehr aufbewahren. Wer zum ersten Mal bestellt, bekommt eine Box gestellt und außerdem einen „Landhaus-Küche“-Teller, damit nicht aus der Alu-Schale gegessen werden muss.

Der Speiseplan: Täglich stehen sechs verschiedene Menüs zur Auswahl, unterteilt in „Herzhafte Menüs“ (zum Beispiel Grünkohl mit Kasseler für 7,89 Euro), „für Feinschmecker“ (Buntbarsch in Senfsoße, 8,69 Euro), „Klassisch und Bekömmlich“ mit Informationen für Diabetiker (Tafelspitz vom Rind in Soße, 7,49 Euro), das „Diabetiker-Menü“ (Putengeschnetzeltes in Soße, 7,69 Euro), die „Tagesempfehlung“ (Gemüsestrudel, 7,19 Euro) und die „Kleine Mahlzeit“ (Saftiges Rindergulasch, 6,49 Euro).

Die Gerichte der Landhaus-Küche sind im Schnitt etwas teurer und kostet zwischen 7,39 Euro und 9,49 Euro. Wer zusätzlich ein Dessert (0,69 Euro), Salat (1,39 Euro) und Kuchen (1,65 Euro) ordert, wird ebenfalls zusätzlich zur Kasse gebeten.

„Die Speisepläne werden regelmäßig ergänzt um saisonale Spezialitäten, wie zu Ostern oder zur Spargelzeit“, betont Heike Verlage und erklärt das Prozedere: Die Auslieferfahrzeuge sind mit einem speziellen Ofen ausgestattet. Darin werden die Gerichte während der Fahrt in jeweils separat bedienbaren Kammern zu Ende gegart. Salate und Desserts werden zugekauft und in separaten gekühlten Bereichen transportiert. „Der Schwerpunkt der Landhausküche liegt seit mittlerweile 25 Jahren auf Klassikern und der Küche vom Land“, sagt die Apetito-Sprecherin. So bleibe die Rinderroulade in Soße mit Salzkartoffeln und Apfelrotkohl das „absolute Lieblingsgericht“ im Bereich der Seniorenverpflegung.

Die Bestellung: Das Essen kann über einen Online-Shop bestellt werden. Der Lieferung liegt aber auch eine Speisekarte für die nächsten Wochen bei. Entweder kreuzt man im Plan an, was man gerne essen möchte und gibt dem Fahrer die Auswahl mit. Man kann aber auch telefonisch (05971/80208020) ordern. Nähere Informationen: www.landhaus-kueche.de. Das Angebot von Apetito wird etwa über das DRK Duisburg vertrieben: www.drk-duisburg.de. Am Sonntag kostet die Lieferung 50 Cent extra.

Malteser Menü Service – keine Mindestbestellmengen, keine Verpflichtung

„Der Malteser Menüservice ist nicht nur irgendein ,Essen auf Rädern’ oder Mahlzeitendienst. Wir stehen für gute, gesunde Ernährung, eine leckere Menü-Auswahl und nicht zuletzt für die Freude am persönlichen Kontakt“, werben die Malteser in ihrer Broschüre.

Das Liefergebiet: Ganz Duisburg.

Der Speiseplan: Jeden Tag stehen sechs Gerichte zur Auswahl. Die „Tagesempfehlung“, zum Beispiel „Geschmorte Schweineschulter in Soße, dazu Gemüse und Salzkartoffeln“ (7,70 Euro). Gut bürgerlich: zarter Sauerbraten, Apfelrotkohl und Kartoffelklöße (7,70 Euro). Diabetiker-Menü: Lachsfilet-Schnitte in Bärlauch-Rahmsoße mit Langkorn-Wildreis (7,70 Euro). Leichtes Vollkost-Menü: Omelettrolle mit Spinatfüllung, Rahmgemüse und Salzkartoffeln (7,70 Euro). Für den kleinen Hunger: Hähnchenbrustfilet, Spinat, Bechámelkartoffeln (6,40 Euro). Schlemmermenü: Schweineschnitzel Mailand, paniert, mit Käse garniert, dazu italienische Gemüsesoße und Gabelspaghetti (9,50 Euro).

Zusätzlich können Beilagensalate für 1,80 Euro, Desserts (0,50 Euro extra) und Suppen für je 1,80 Euro bestellt werden. Im Angebot sind zudem Tiefkühlgerichte, die in Wochenkartons geliefert werden. Sie kosten zwischen 16,80 Euro und 46,90 Euro.

Die Bestellung: Das Essen kann telefonisch unter 0800/3020103 oder online bestellt werden: www.malteser-menueservice.de. Es gibt keine Mindestbestellmengen und keine vertraglichen Verpflichtungen. Wer öfter bestellt, kann den Menü-Plan dem Fahrer mitgeben. Neu-, Um- und Abbestellungen sind bis jeweils 11.30 Uhr für den Folgetag kostenlos möglich. Geliefert wird zwischen 9.30 Uhr und 13.30 Uhr.

Meyer Menü – sieben Menüs für je sieben Euro

„Meyer liefert lecker“ lautet der Slogan des Menü-Anbieters, dessen Gelsenkirchener Filiale die Duisburger Senioren mit warmem Essen versorgt. In der Werbung heißt es: „Unsere Fahrer werden Ihnen stets zuvorkommend, nett, zurückhaltend und hilfsbereit gegenüber treten – weil wir wissen, dass ,Lieferservice’ mehr als ,abliefern’ bedeutet.“

Liefergebiet: Ganz Duisburg.

Der Speiseplan: Jeden Tag kann man sich zwischen sieben Menüs entscheiden; alle kosten sieben Euro. Neben vier warmen Gerichten, etwa Fisch, Braten oder Eintöpfe, gibt es auch eine vegetarische Variante, ein kaltes Essen (zum Beispiel Kartoffelsalat oder Brathering) und eine Salat-Option. Am Samstag und Sonntag stehen zwei Essen zur Auswahl. Zu jedem Menü gehört ein Dessert.

Die Bestellung: Über eine kostenfreie Hotline (0800/150 150 5) oder per Fax (0800/150 150 6) kann das Mittagessen geordert werden. Zusätzlich kann man dem Fahrer einen Bestellzettel mitgeben oder den Webshop nutzen. Dazu muss man sich aber einmalig registrieren und bekommt dann eine Pin. Die Bestellung muss spätestens am Vortag eingegangen sein. Es sind auch Einzelbestellungen nur für bestimmte Tage möglich.

