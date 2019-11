Duisburg: Dieb versteckte 16 Gartenscheren unter der Jacke

Duisburg. Mit 16 Gartenscheren unter seiner Jacke wollte ein Dieb einen Supermarkt in Duisburg-Obermarxloh verlassen. Der Fall landete nun vor Gericht.

Zu Geld können Diebe ja anscheinend fast alles machen. Aber der Fall, mit dem sich das Amtsgericht am König-Heinrich-Platz jetzt beschäftigen musste, war in Bezug auf die Beute denn doch eher ungewöhnlich: 16 Gartenscheren hatte ein 50-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz am 9. Oktober aus einem Supermarkt in Obermarxloh mitgehen lassen.