Duisburg. Eine Supermarktverkäuferin hat im Duisburger Innenhafen einen Whiskey-Dieb verfolgt. Als sie ihn einholte, kam es zu einer Rangelei.

Duisburg: Dieb packt Supermarktverkäuferin am Hals

Eine Verkäuferin hat im Duisburger Innenhafen einen Ladendieb verfolgt. Als sie ihn einholte, kam es zu einer Rangelei.

Die 17-Jährige hatte den Unbekannten am Donnerstagabend gegen 18 Uhr beim Stehlen von Whiskeyflaschen in einem Supermarkt an der Max-Peters-Straße erwischt. Als sie ihn ansprach, rannte der Mann los. Die junge Frau sprintete hinterher, holte den Dieb im Bereich des Bürokomplexes „Five Boats“ ein und packte ihn am Arm. Bei der anschließenden Rangelei fielen die Glasflaschen zu Boden, der Dieb packte die Verkäuferin am Hals und flüchtete.

Duisburg: Polizei sucht Whiskey-Dieb

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen, der laut Beschreibung zwischen 20 und 30 Jahre und circa 1,70 Meter groß sein soll. Zur Tatzeit trug er schwarze Kleidung und eine Tasche mit Gucci-Aufschrift.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei unter 0203 280 0 entgegen.