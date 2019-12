Das Logistikunternehmen Deutsche Post DHL hat zur Weihnachtszeit die Zahl der Paketboten in Duisburg erhöht. (Symbolfoto)

Duisburg. 120.000 Pakete werden laut DHL pro Woche in der Weihnachtszeit in Duisburg ausgeliefert. 35 zusätzliche Boten sollen bei der Zustellung helfen.

Duisburg: DHL erhöht Zahl der Paketboten zur Weihnachtszeit

Das Logistikunternehmen Deutsche Post DHL hat zur Weihnachtszeit die Zahl der Paketboten in Duisburg erhöht. 35 zusätzliche Zusteller sollen dazu beitragen, dass die zahlreichen Sendungen bis Heiligabend unter dem Christbaum landen. Das Unternehmen rechnet mit Rekordmengen bei der Paketzustellung.

„Im Vergleich zum Vorjahr wird mit einem Anstieg der Sendungen um sechs bis acht Prozent gerechnet“, sagt Britta Töllner, DHL-Sprecherin. An den Tagen vor Heiligabend, so die DHL, werden bundesweit über 11 Millionen Paketsendungen täglich erwartet. Alleine in Duisburg liefert das Unternehmen nach eigenen Angaben derzeit über 120.000 Päckchen und Pakete pro Woche aus.

Post: Versand-Wahnsinn an der Kommandantenstraße

Der Versand-Wahnsinn in der Weihnachtszeit wird im Paketshop an der Kommandantenstraße in Duisburg-Neudorf deutlich: Bis zur Straße stehen die Kunden und wollen ihre Sendungen aufgeben oder abholen. Für die Sortierung und Auslieferung hat sich das Logistikunternehmen personell verstärkt. 75 zusätzliche Mitarbeiter werden in Duisburg eingesetzt.

Zusteller bei der DHL: Bezahlung nach Tarif

„Dabei vergüten wir alle unsere Kräfte auf Basis der mit Verdi geschlossenen Tarifverträge. Der Stundenlohn für neu eingestellte Zusteller liegt aktuell bei 13,46 Euro pro Stunde – ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, sagt der Duisburger Niederlassungsleiter Christoph Hollmann. Je nach Betriebszugehörigkeit könne der Verdienst für Boten auf bis zu 22 Euro steigen, zudem seien 98 Prozent der Zusteller festangestellt, teilt Britta Töllner mit.

In Duisburg beschäftigt die Deutsche Post DHL regulär rund 310 Brief-, Verbund- und Paketzusteller sowie rund 520 Sortierkräfte im Briefzentrum. In der Vorweihnachtszeit steigt die Zahl auf rund 345 Zusteller und und rund 560 Mitarbeiter im Briefzentrum.

Paketzustellung bis Heiligabend: Bis zum 20. Dezember bei der Post abgeben

Damit Päckchen und Pakete bis Heiligabend zugestellt werden, rät die Deutsche Post DHL Kunden dazu, nationale Sendungen möglichst bis zum 20. Dezember in Filialen und Packstationen abzugeben. Briefe und Postkarten sollten vor der letzten Leerung am 21. Dezember in den Briefkasten geworfen werden.