Duisburg: Deich schwer beschädigt – war es ein Quad-Fahrer?

Deutliche Spuren: Der Deich in Duisburg-Mündelheim wurde vermutlich durch ein Quad beschädigt.

Duisburg. Der Deich in Duisburg-Mündelheim ist durch ein Fahrzeug – offenbar ein Quad – beschädigt worden. Das hat Auswirkungen auf den Hochwasserschutz.

Der Deich in Mündelheim ist in der vergangenen Woche an zwei Stellen durch ein Kraftfahrzeug, wahrscheinlich ein Quad, erheblich beschädigt worden. Dies haben die Duisburger Wirtschaftsbetriebe mitgeteilt.

Die Grasnarbe sei im Bereich des neuen Deichs, auf Höhe des Sportplatzes, und auf dem alten Deich, südlich der Bundesstraße B 288, stark in Mitleidenschaft gezogen und teilweise komplett zerstört worden.

Damit der Hochwasserschutz gewährleistet werden kann, müsse die Grasnarbe wiederhergestellt werden. Dies verursache erhebliche Kosten. Wie hoch der Schaden ist, lasse sich jetzt noch nicht konkret beziffern.

Zeugen sollen sich an die Duisburger Polizei wenden

Die Wirtschaftsbetriebe weisen darauf hin, dass das Befahren von Deichen mit Fahrzeugen jeglicher Art und das Reiten dort grundsätzlich verboten sind. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 36 der Polizei Duisburg unter 0203/280-0 zu wenden.