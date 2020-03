Duisburg: Defekter Kühlschrank – Mehrfamilienhaus brannte

Die Duisburger Feuerwehr rückte zu einem Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in Marxloh aus.

Duisburg. In einem Mehrfamilienhauses in Duisburg-Marxloh hat es am Sonntag gebrannt. Ursache war ein defekter Kühlschrank. Es gab zwei Leichtverletzte.

Mehrere besorgte Bürger haben die Feuerwehr am Sonntagmittag, 15. März, alarmiert. Sie sahen Rauchschwaden aus einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus an der Wilfriedstraße in Duisburg-Marxloh.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es im zweiten Stock. Die Bewohner hatten sich über das Treppenhaus aus dem Haus retten können. Zwei Personen mussten vom Rettungsdienst untersucht werden, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten, aber nicht ins Krankenhaus.

Laut Feuerwehr war die Ursache für den Brand, der nach 20 Minuten unter Kontrolle war, nach ersten Erkenntnissen ein defekter Kühlschrank.