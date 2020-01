Die Angermesse findet bereits zum 15.. Mal in Duisburg statt.

Duisburg. Die Angelmesse bietet an drei Tagen ein volles Programm im Duisburger Landschaftspark. Es gibt ein großes Sortiment, Vorträge und Vorführungen.

Duisburg: Das bietet die Angelmesse im Landschaftspark

Zoo Zajac lädt gemeinsam mit zahlreichen Ausstellern zur Angelmesse im Duisburger Landschaftspark ein. Von Freitag bis Sonntag (10. bis 12. Januar) gibt es bei der 15. Auflage auf einer Fläche von 6.000 Quadratmetern ein volles Programm rund um Angeln und Fliegenfischen.

Das Sortiment der Aussteller reicht von Angelruten und Ködern über wasserfeste Kleidung bis zu Reisen zu den interessantesten Angelgebieten der Welt. Darüber hinaus gibt es täglich mehrere Vorträge rund um die verschiedensten Angeltechniken, Reiseberichte sowie Tipps und Tricks von Experten.

Jörg Strehlow präsentiert seine eigene Showküche und bereitet an allen Messetagen frischen Fisch für die Besucher zu. Es finden zudem mehrmals täglich Shows am großen Köderbecken statt.. Experten wie Uli Beyer zeigen, wie die Köder optimal im Wasser animiert werden müssen, um die gewünschten Fische zu fangen.

Die Fliegenfischer sollen auch nicht zu kurz kommen. Am Fly-Fishing-Pool gibt es ebenfalls mehrmals täglich Vorführungen von erfahrenen Fliegenfischern mit Demonstrationen verschiedenster Wurftechniken. Besucher haben die Möglichkeit, selbst Ihr Können zu testen. An allen drei Messetagen präsentieren außerdem erfahrene Fliegenbinder ihr Geschick. Rolf Baginski zeigt den Bambusrutenbau.

Die Messe hat am Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.