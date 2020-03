Die Lebensqualität soll sich in Ruhrort durch mehr Sport- und Freizeitangebote verbessern. Daher fordert die CDU im Bezirk, dass der Hafenstadtteil einen eigenen Mehrgenerationensport- und -spielplatz bekommt. Mit einem entsprechenden Antrag, unterstützt durch den Baerler Thomas Rangs (FDP), wird sich am Donnerstag, 5. März, die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/Baerl beschäftigen.

Er ist von der Idee überzeugt: Michael Büttgenbach, der Vorsitzende des CDU-Stadtbezirks Homberg/Ruhrort/Baerl. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Christdemokraten und Liberale im Stadtteilparlament wollen die Verwaltung beauftragen, den Amalie-Weidner-Steinhaus-Park als möglichen Standort zu prüfen. Das eigentliche Ziel ist dabei natürlich, solch einen Spiel- und Sportplatz letztlich auch zu bauen. „Dieses Angebot fehlt in Ruhrort, aber solch ein Mehrgenerationenspielplatz wäre zukunftsweisend“, sagt Michael Büttgenbach, der CDU-Chef im Bezirk. „Der Standort ist wirklich perfekt und wird bestimmt gut angenommen.“

Mehrgenerationenspielpatz: CDU findet den Standort perfekt

Daher gibt er sich überzeugt davon, dass SPD und Grüne mitstimmen und dem Antrag zur nötigen Mehrheit verhelfen. Nicht nur sei Ruhrort zentral gelegen und für viele Menschen aus dem Bezirk Homberg/Ruhort/Baerl gut erreichbar, innerhalb des Stadtteils liege zudem der Amalie-Weidner-Steinhaus-Park perfekt. „Er ist umgeben von einem Seniorenstift, einem Kindergarten, einer Schule und einer dichtbebauten Wohngegend“, so der Ruhrorter Michael Büttgenbach und schwärmt geradezu von dem gut 6700 Quadratmeter großem Standort an der Hanielstraße: Er ist mit Gehwegen durchzogen, hat einerseits große, derzeit ungenutzte Rasenflächen und einen „üppigen Baumbestand“. Außerdem betreibt der Bürgerverein dort, in dieser „schönen Luft-Oase“ ein Urban-Gardening-Projekt.

Dass viele Jogger und Spaziergänger gerne vorbeikommen, bestärkt den Christdemokraten darin, dass auch ein Mehrgenerationenspielplatz gut angenommen werde. „Die Kindergartenkinder und die Senioren vom Malteserstift müssten ja nicht mal eine Straße überqueren und wären schon da“, erläutert er. Allerdings: „Der Park wird als Hundeklo benutzt, nur deswegen spielt da kein Kind.“ Auf einem beliebten Mehrgenerationenspielplatz müsse das natürlich unterbunden werden.

Fünf Stationen sollen die Gesundheit verbessern

Fünf Stationen, an dem sich Kinder, Erwachsene und Senioren gleichermaßen betätigen können, hat solch ein Spielplatz. Dort können Besucher etwa motorische Fähigkeiten trainieren, ihre Muskeln dehnen oder am Rudergerät Arme und Beine stärken. So werde der Park zu einem „Zentrum für Gemeinschaft und Begegnung“, ist Büttgenbach überzeugt. „Wir schenken Gesundheit“, betont er, „und für die Lebensqualität des Quartiers ist es enorm wichtig, das richtige Angebot von Wohn- und Freizeitmöglichkeiten zu haben.“

Seine Ideen hören aber nicht bei den fünf Stationen auf, künftig hätte er ergänzend gerne eine beschilderte Joggingrunde um den Hafen. Jedoch steht Ruhrort zunächst gar nicht auf der Liste für einen neuen Mehrgenerationenspielplatz. Beschlossen ist erstmal jeweils einer pro Bezirk, und der in Homberg ist bereits eröffnet und wird gut angenommen. Für die sieben beschlossenen Standorte geben die städtischen Wirtschaftsbetriebe jeweils circa 50.000 Euro aus. „Das Projekt wird aber ausgeweitet“, sagt Michael Büttgenbach und dann solle Ruhrort berücksichtigt werden. Ohnehin ist die CDU bemüht, die Anzahl auszuweiten. So fordert sie im Bezirk Mitte den beschlossenen Spielplatz in Duissern durch einen in Wanheimerort zu ergänzen.

Vorhaben frühestens 2021 möglich

„Es sind keine zusätzlichen Standorte vorgesehen“, sagt die Sprecherin der Wirtschaftsbetriebe, Silke Kersken, auf Nachfrage. Sollte jedoch im Amalie-Weidner-Steinhaus-Park ein neuer Spielplatz beschlossen und finanziert werden, könnten die Wirtschaftsbetriebe ihn erst 2021 bauen, da sie mit den bereits geplanten noch bis kommenden Oktober beschäftigt sind.

Indes ist noch unklar, ob der CDU-Prüfantrag im Homberger Rathaus eine Mehrheit bekommt – das entscheidet sich Donnerstag.