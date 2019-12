Diebstahl Duisburg: Carthago-Wohnmobil in Buchholz gestohlen

Duisburg. Unbekannte haben in Buchholz ein teures Carthago-Wohnmobil gestohlen. Das Fahrzeug hatte der Besitzer am Dienstag auf einer Straße abgestellt.

In Duisburg-Buchholz haben Unbekannte ein Wohnmobil der gehobenen Klasse gestohlen. Der 45 Jahre alte Besitzer traute seinen Augen nicht, als er am Mittwochmorgen um 6.20 Uhr zum Abstellplatz seines Wohnmobils auf der Lüderitzallee, Ecke Daressalamstraße kam:

Offensichtlich war sein grau-metallicfarbenes Reisemobil der Marke Carthago über Nacht gestohlen worden. Der Besitzer hatte es am Tag zuvor gegen 13 Uhr dort abgestellt. Stattdessen stand auf dem Parkplatz nun ein Auto. Die Polizei ermittelte, dass der Besitzer des unbekannten Pkw seinen Wagen dort gegen 5.30 Uhr abgestellt hatte – zu diesem Zeitpunkt war das Wohnmobil (Kennzeichen: DU-MG 21) bereits verschwunden gewesen.

Das Kriminalkommissariat 36 sucht nun Zeugen, die am Dienstagnachmittag, -abend oder in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Personen am Wohnmobil beobachtet haben. Hinweisgeber können sich unter der Rufnummer 0203 2800 melden.