Duisburg: Busse statt Bahnen auf Linie 901 - Brücke gesperrt

Duisburg Busse statt Bahnen fahren am kommenden Wochenende auf einem Streckenabschnitt der Linie 901. Die Duisburger Schwanentorbrücke wird gesperrt.

Busse statt Bahnen fahren ab Freitag, 17. April, circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, Betriebsende auf dem Streckenabschnitt der Linie 901 zwischen „Landesarchiv NRW“ und „Mülheim Hauptbahnhof".

Grund dafür sind laut Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) Asphaltierungsarbeiten auf der Schwanentorbrücke, die gesperrt werden muss. Außerdem werden Gleise im Kreuzungsbereich Mülheimer Straße/Schweizer Straße/Sternbuschweg in Neudorf erneuert und auf der Rampe Duisburg Rathaus finden auch noch Schweißarbeiten statt.

Sperrung der Duisburger Schwanentorbrücke

Dazu kommt eine örtliche Umleitung aufgrund der Sperrung der Schwanentorbrücke, von der Fußgänger und Radfahrer laut Stadt nicht betroffen sind, über die Schifferstraße, Marientorstraße, Unterstraße und Schwanenstraße. Ab dort gilt der normale Linienweg. Dies betrifft die Linien 926 und 934. Die Haltestelle „Schweizer Straße“ wird zu der Haltestelle „Schweizer Straße“ der Linie 926 verlegt.

Die Linie 934 ist in Fahrtrichtung Betriebshof Am Unkelstein ab der Haltestelle „Stapeltor“ auf der gewohnten Strecke unterwegs. Die Busse der Linie 933 verkehren in Fahrtrichtung Uni-Nord ab der Haltestelle „Sperrschleuse“ über Marientorstraße, Unterstraße und Schwanenstraße. Ab dort gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Landesarchiv NRW“ entfällt.

Haltestelle wird verlegt

Was die Linien 930 und 939 betrifft: In Fahrtrichtung Ruhrau und Anne-Frank-Schule fahren

die Busse ab der Haltestelle „Koloniestraße“ beziehungsweise „Bismarckstraße“ eine örtliche Umleitung über Kammerstraße, Lotharstraße, Mülheimer Straße und Schweizer Straße zur verlegten Haltestelle „Schweizer Straße“. Die Haltestelle „Kammerstraße“ wird zur Haltestelle „Kammerstraße“ der Linie 933 verlegt. Die Haltestellen „Heinestraße“ und „Holteistraße“ entfallen. Die Haltestelle „Schweizer Straße“ wird auf Höhe der Hausnummer

12 verlegt.

In Fahrtrichtung Ruhrau und Duisburg Hauptbahnhof nehmen die Busse der Linien 931 und 939 ab der Haltestelle „Botanischer Garten“ eine Umleitung über Gerhard-Hauptmann-Straße, Moltkestraße und Mülheimer Straße zur verlegten Haltestelle „Schweizer Straße“. Ab dort gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Schweizer Straße“ wird zur Haltestelle „Schweizer

Straße“ der Linie NE9 auf den Sternbuschweg verlegt.

Weitere Infos gibt es auf www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter 0203/60 44 555 und in der myDVG-App.