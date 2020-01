Die Duisburger Feuerwehr war am Samstagmorgen auf der Gneisenaustraße im Einsatz. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus (Symbolbild).

Wohnungsbrand Duisburg: Bewohner und Hund bei Brand in Neudorf gerettet

Duisburg. Bei einem Wohnungsbrand in Neudorf rettet die Duisburger Feuerwehr am Samstagmorgen eine Person und einen Hund. Weshalb es brannte ist unklar.

Aus noch unklarer Ursache ist am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in Neudorf ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute retteten einen Bewohner und seinen Hund aus der verqualmten Wohnung.

Kurz vor 7 Uhr war die Feuerwehr zur Gneisenaustraße gerufen worden. Die Anrufer, die den Brand meldeten, hatten Qualm aus der Wohnung im Erdgeschoss dringen sehen, außerdem hatten sie Hundegebell gehört. Mit fast 30 Leuten und zehn Einsatzfahrzeugen machte sich die Feuerwehr auf den Weg.

In der Brandwohnung fanden die Feuerwehrleute schließlich eine Person, die vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der Hund wurde später der Polizei übergeben. Der Brand im Bad war nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Laut Feuerwehr war der Einsatz nach rund 30 Minuten beendet.