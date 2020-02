Der 22-Jährige griff in Duisburg-Hochemmerich zwei alarmierte Polizisten an.

Angriff Duisburg: Betrunkener Randalierer greift Polizisten an

Duisburg. Ein 22-Jähriger hat in Duisburg vor einem Geschäft randaliert und einer Frau gedroht. Als Polizisten eintrafen, wurden sie Ziel der Aggressionen.

Ein betrunkener Randalierer hat in Duisburg-Hochemmerich zwei Polizisten attackiert.

Laut Polizei randalierte der 22-Jährige am Donnerstagabend vor einem Geschäft an der Friedrich-Alfred-Straße. Dabei drohte er auch einer 63-Jährigen Schläge an.

Duisburg: Mann beleidigt Polizisten als „Wichser“

Auch die alarmierten Einsatzkräfte konnten den jungen Mann zunächst nicht beruhigen. Der 22-Jährige beschimpfte die Beamten als „Wichser“ und schlug nach ihnen.

Als die Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten, verletzte der Randalierer sich selbst und die beiden Einsatzkräfte jeweils am Knie. Mit einem Streifenwagen ging es für ihn zur Wache. Dort entnahm ihm ein Arzt auf Anordnung des Gerichts eine Blutprobe.

Polizisten bleiben nach Angriff dienstfähig

Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizisten, die nach der Attacke dienstfähig blieben, schrieben eine Anzeige unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.