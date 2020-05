Duisburg: Baumarkt-Kundin mit Gabelstapler angefahren

Bei einem Unfall in einem Bauhaus-Markt in Duisburg-Großenbaum wurde eine Kundin von einem Gabelstapler erfasst.

Duisburg. Unfall in der Bauhaus-Filiale in Großenbaum: Nach Angaben der Polizei wurde eine Kundin (40) offenbar von einem Gabelstapler-Fahrer übersehen.

Ein Gabelstapler-Fahrer hat am Montag in der Bauhaus-Filiale in Duisburg-Großenbaum versehentlich eine Kundin angefahren und verletzt.

Das berichtet die Polizei. Der 44-Jährige habe die Kundin im Drive-in-Bereich des Baumarktes an der Keniastraße beim Rückwärtsfahren übersehen. Um 11.10 Uhr sei es demnach zum Unfall gekommen. Dabei wurde die 40-Jährige am rechten Bein verletzt.

Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei Duisburg ermittle nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall.

