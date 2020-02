Duisburg: Bauarbeiten für einen Klostergarten am Innenhafen

In den nächsten Monaten soll am Duisburger Innenhafen ein neuer Garten nach historischem Vorbild entstehen.

Altstadt. Neben dem Kultur- und Stadthistorischen Museum werden Blumen und Bäume nach altem Vorbild gepflanzt. Was Gärtner und Stadtplaner vorhaben.

Im Innenhafen wird gerade kräftig gebuddelt. Es werden aber nicht etwa Bäume gefällt, wie manch einer schon argwöhnisch vermutete, sondern am Innenhafen entsteht in Nachbarschaft zum Kultur- und Stadthistorischen Museum in den nächsten Monaten ein Apothekergarten, in Anlehnung an historische Klostergärten.

Auf einem alten Duisburger Stadtplan ist ein Garten erkennbar

Das Quadrat soll um ein weiteres Beet erweitert werden. Der Garten wird mit Mitteln aus dem Integrierten Handlungskonzept finanziert. Foto: Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Auf einem alten Stadtplan ist noch zu sehen, dass sich in der Nähe der Karmelkirche früher ein Kloster befand – samt Heilpflanzen. Auch am Innenhafen wuchsen in einem quadratischen Beet Kräuter. Die Maßnahme wird mit Mitteln aus dem Integrierten Handlungskonzept finanziert.

Aktuell haben die Bauarbeiter einige Steine entfernt und legen den Garten an. „Einzig der mittig vorhandene Birnbaum bleibt bestehen und dient in Kombination mit einer neuen Rundbank als Schattenspender mit Aufenthaltsqualität“, erklärt Stadtsprecher Falko Firlus.

Der Garten wird rund 2000 Quadratmeter groß sein und orientiert sich am historischen Vorbild. Das Quadrat wird mit Betonsteinen eingefasst. Drumherum werden zudem Obstbäume gepflanzt. „Durch die moderne Interpretation des Baumgartens von Klöstern gelingt es, die Symmetrie des Nutzgartens hin zur Spielfläche aufzulockern und einen Übergang zu schaffen“, blickt Firlus voraus. Das neue Karree soll zudem durch eine Wildblumenwiese für einen hübschen Anblick. Unter den Bäumen sollen Blumenzwiebeln gesetzt werden.

Keine Einschränkung für Märkte

Eine Wegeachse soll am Kultur- und Stadthistorischen Museum beginnen, den Garten queren und zum beliebten Spielplatz am Innenhafen führen. Tische mit Bänken bieten die Gelegenheit zu verweilen und zu picknicken – auch wenn zum Beispiel der Marina-Markt stattfindet. Für Veranstaltungen dieser Art bleibe auch künftig genügend Platz.