Duisburg: Barocke Weihnachtsmusiken voller Festlichkeit

Duisburg Weitere Barockkonzerte

Barock geht es in dieser Woche weiter: Die Streicher der Duisburger Philharmoniker spielen drei „Barockkonzerte im Lichterschein“: Am 4. Dezember um 19 Uhr in der Rheinhausener Christuskirche, am 5. Dezember um 19 Uhr im Opernfoyer und am 8. Dezember um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Mittelmeiderich.