Duisburg: Bäcker und Kunden halten Bonpflicht für „Müll“

Seit ihre Existenz bekannt ist, sorgt sie für heftige Diskussionen: die Bonpflicht. Viel ist gesagt und geschrieben worden über Sinn und, vor allem, Unsinn der Pflicht. Gerade Bäcker machten schon vor der tatsächlichen Einführung zu Beginn des Jahres auf Probleme aufmerksam. Mit eigenen Bon-Mülleimern oder riesigen Papierhaufen vor der Theke sollte Kunden und Gesetzgebern gezeigt werden, wie sinnlos der politische Schnellschuss ist. Auch Thomas Zimmermann, Bäcker- und Konditormeister in seiner Bäckerei Zibo in Buchholz, hat eine deutliche Meinung zu der neuen Regelung – wie auch der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks.

Duisburger Bäcker und seine Kunden halten Bonpflicht für „Müll“ – im wahrsten Wortsinne

Amelie Rastfeld, Kundin bei der Bäckerei Zibo in Duisburg, will zum Jahresende ein großes Paket an die Politik nach Berlin schicken, der Inhalt: Alle überflüssigen Kassenbons der 366 vergangenen Tage. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Samstagmorgen um 9 Uhr herrscht Hochbetrieb in der Bäckerei Zibo. Auch das ein oder andere Prinzenbrot, das Bäcker Thomas Zimmermann für die neue Karnevalsmajestät Sascha I. backt, geht über die Theke, vor allem aber natürlich eine Menge „normale Brötchen“. Für Nachschub sorgt Zimmermann hinten in der Backstube. Anders als viele seiner Kunden ist der Bäcker schon richtig wach – und beklagt sich über die Bonpflicht.

„Müll, Müll, und nochmehr Müll. Kaum jemand nimmt den Bon mit, und wir schmeißen die eh weg. Das wird ja alles in unseren Kassen erfasst.“ Da müssten sich die Fridays-for-Future-Demonstranten, zwinkert der Bäcker, wohl wieder in die Kälte stellen und auch gegen die Bonpflicht protestieren. Was ihn neben den Papierbergen noch störe sei, dass sich die Medien beim Thema so oft auf die Bäcker konzentrieren. „Das erweckt den Eindruck als würden alle Bäcker Schwarzmarktgeschäfte betreiben. Da gibt’s ganz andere Läden, wo man mal genauer hingucken sollte.“

Bäckerei Zibo hat eigenen Bonmülleimer – und eine Kundin sammelt für ein großes Paket an die Politik

Im Verkaufsraum der Bäckerei steht ein auffälliger, oranger Mülleimer, ausschließlich zur Bonentsorgung, wie in großen Lettern auf dem Eimer steht. So weit kommen die Kassenzettel der Kunden aber meistens gar nicht, weil auf die Frage nach dem Bon fast immer mit „Nö“ geantwortet wird, legen die Verkäuferinnen die Zettel direkt in eine weiße Box. „Die machen wir zu Stoßzeiten alle paar Minuten leer“, erklärt Mitarbeiterin Rita Blume. „Leer machen“ ist hier synonym mit „wegschmeißen“, der Papierberg in der Tonne draußen wächst und wächst.

Auch Thomas Zimmermanns Kunden machen deutlich, was sie von der Bonpflicht halten: Nämlich gar nichts. „Eine bescheuerte Idee“, schimpft eine Kundin im Gehen, „und eine Umweltsauerei“, stimmt ihr eine andere Duisburgerin zu. Amelie Rastfeld hat sogar schon einen Plan gefasst. „Ich sammle die Bons, die ich jetzt unnötigerweise bekomme, und will sie am Ende des Jahres nach Berlin schicken.“ Am Samstag schmeißt sie ihren Bon aber ausnahmsweise einmal weg, Thomas Zimmermann soll seinen orangen Mülleimer schließlich nicht umsonst aufgestellt haben.

Zentralrat des Deutschen Bäckerhandwerks: „Bon- und Müllwahnsinn sofort beenden!“

Wie schon ihr Vorgänger, Bäckerei Bieletzki, ist auch die Bäckerei Zibo im Duisburger Süden eine kulinarische Institution. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks, stellt unmissverständlich klar: „Das wird völlig überflüssige Müllberge produzieren.“ 11.000 Betriebe des Verbandes seien betroffen, mit 46.000 festen und 15.000 mobilen Verkaufsstellen. Das Ausmaß der „Müllberge aus beschichtetem Papier“ hat der Zentralverband einmal überschlagen: Konservativ gerechnet entstünden in einem Jahr 5 Milliarden Bons, aneinandergereiht mit der zweieinhalbfachen Wegstrecke zwischen Erde und Mond.

„Wir reden über Umweltschutz und diskutieren über die Reduktion von Coffee-to-go-Bechern, schaffen dann aber auf der anderen Seite Müllberge aus beschichtetem Papier. Das ist reaktionär und in Zeiten von Fridays for future nicht zeitgemäß.“ So knackig bringt Daniel Schneider die Situation auf den Punkt. Auch eine Forderung bringt der Zentralverband vor. „Betriebe des Bäckerhandwerks, die Kassen haben, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, sollten von der Belegausgabepflicht ausgenommen werden.“