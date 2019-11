Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus.

Duisburg: Autofahrerin erfasst Zehnjährige beim Abbiegen

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin in Duisburg-Huckingen ein Kind erfasst. Ein Rettungswagen brachte das zehn Jahre alte Mädchen ins Krankenhaus.

Laut Polizei wollte die 58-Jährige am Dienstag um 13.30 Uhr von der Mündelheimer Straße in die Kaiserswerther Straße abbiegen. Dabei prallte ihr Citroën mit der 10-Jährigen zusammen, die plötzlich zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn gelaufen war. Rettungskräfte fuhren das Mädchen in ein Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.