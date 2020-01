Duisburg. Bei einem Unfall in Duisburg-Marxloh wurde eine 70-Jährige schwer verletzt. Ein Autofahrer übersah die Frau, die mit Rollator unterwegs war.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: Autofahrer übersieht Seniorin mit Rollator

Am Samstagmorgen kam es an der Kreuzung Weseler Straße/Am Grillopark in Duisburg-Marxloh zu einem schweren Verkehrsunfall, bei eine 70-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Duisburger Seniorin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Gegen 10 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Golf die Weseler Straße in Richtung Hamborn. Beim Abbiegen nach rechts in die Straße Am Grillopark übersah er die Seniorin, die mit ihrem Rollator die Fahrbahn überquerte. Sie stürzte zu Boden und zog sich Prellungen im Gesicht zu. Sie musste nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.