Duisburg. Die Polizei geht bei der Suche nach dem Brandstifter aus dem Duisburger Süden einen neuen Weg. Ein Unbekannter setzte dort 14 Autos in Brand.

Duisburg: Autobrände – Polizei geht bei Tätersuche neuen Weg

Die Polizei Duisburg ist nach den Brandstiftungen in Großenbaum und Buchholz weiter auf der Suche nach Hinweisen.

Ein Unbekannter steckte dort in der Nacht von Samstag auf Sonntag innerhalb weniger Minuten 14 Autos in Brand. Die Anwohner der Straßen Am Dickelsbach und Am Dickerhorst blickten nach einem lauten Knall aus dem Fenster und sahen teilweise ihre eigenen Wagen in Flammen.

Duisburg: Polizei ermittelt nach Pkw-Bränden

Polizisten hatten am Montag und Dienstag vor Ort mögliche Zeugen befragt und auf neue Hinweise zu dem Täter gehofft. Nun geht die Kripo bei den Ermittlungen einen weiteren Weg: Auf dem Hinweisportal der Polizei können unter nrw.hinweisportal.de Videos von den brennenden Autos hochgeladen werden. Die Polizei erhofft sich dadurch neue Informationen.

Hinweise nehmen die Ermittler aber auch weiterhin unter 0203 280 0 entgegen.