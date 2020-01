Bei einem Unfall in der Duisburger Altstadt ist ein VW in eine Schaufensterscheibe gekracht.

Duisburg. Ein VW kollidiert mit einem BMW und schleudert in eine Schaufensterscheibe in der Duisburger Altstadt. Der Unfallfahrer hat keinen Führerschein.

Duisburg: Auto landet nach einem Unfall im Schaufenster

Ein VW ist am Montag bei einem Unfall in der Schaufensterscheibe eines Geschäfts gelandet. Ein BMW-Fahrer hatte an der Kreuzung Rheinstraße/Ulrichstraße in der Duisburger Altstadt die Vorfahrt missachtet und die Kollision verursacht.

Nach Polizeiangaben ist der VW über den Gehweg in die Schaufensterscheibe geschleudert. Der Fahrer (61) wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Fahrer behauptet, nicht am Steuer gesessen zu haben

Obwohl Zeugen gesehen hatten, dass der BMW-Fahrer am Steuer gesessen hatte, hat der 31-Jährige zunächst behauptet, seine Frau sei gefahren. Erst als der BMW zur Beweissicherung abgeschleppt werden sollte, gestand er, doch gefahren zu sein.

Allerdings hat er keinen Führerschein. Gegen ihn wird also nicht nur wegen des Unfalls ermittelt, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.