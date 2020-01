Duisburg. Eine alte DVG-Straßenbahn, die jahrelang in Dessau unterwegs war, soll wieder in Duisburg fahren. Ein schwieriges Vorhaben der IG Großraumwagen.

Die Interessengemeinschaft (IG) Großraumwagen e.V. aus dem Ruhrgebiet will eine historische DVG-Straßenbahn aus Dessau zurück nach Duisburg holen. 25 Jahre lang, bis 2017, haben sich die Menschen in der Stadt in Sachsen-Anhalt in insgesamt 14 alten Straßenbahnen der Duisburger Verkehrsgesellschaft von A nach B bringen lassen. Die Fahrzeuge, Gelenkzüge der Baujahre 1964 und 1966, waren in Duisburg 1992 durch Eröffnung des Innenstadttunnels technisch entbehrlich geworden. Dessau kaufte sie damals gerne, um sie gegen die bisherigen zweiachsigen Bahnen auszutauschen, wie Dirk Edelmann vom Verein Nahverkehrsfreunde Dessau berichtet.

Ein Bild aus dem Jahr 1994: Eine alte DVG-Bahn mit Duisburger Stadtansichten unterwegs in Dessau. Foto: Nahverkehrsfreunde Dessau/Hilger

„Teilweise wurde der rot-weiße und gelb-orange Lack aus Duisburg so übernommen“, so Edelmann, „einige Wagen behielten anfangs sogar die Duisburger Werbung.“ Edelmann präsentiert zum Beweis ein Bild aus dem Jahr 1994 mit einer Bahn, auf der unter anderem das Hamborner Rathaus und die Salvatorkirche abgebildet sind. Der Fahrer ist sein Vater Frank Edelmann.

Spektakulärer Abtransport der alten Duisburger Straßenbahn

Bis 2017 tat auch der alte Düwag GT8 treu ihren Dienst, ehe sie das Interesse der IG Großraumwagen e.V. weckte. Die zehnköpfige Gemeinschaft, die seit 2000 OIdtimer-Straßenbahnen restauriert, hat die Bahn nun für einen symbolischen Betrag von der Dessauer Verkehrs GmbH gekauft. „Teuer ist mit 2500 Euro allerdings der Transport und die Zwischenlagerung“, so M. Diercks, Vorsitzender des seit 2004 eingetragenen Vereins.

Im vergangenen November wurde das rund 25 Meter lange Fahrzeug spätabends in Dessau auf Schienen über eine Rampe auf einen riesigen Tieflader bugsiert und zu einem Industriegelände gebracht. Dort steht die Bahn halbwegs trocken immer noch. Ob sie jemals wieder in Duisburg ihre Runden drehen wird, steht derzeit allerdings in den Sternen.

DVG-Vorstand lehnt das Projekt ab

Der Düwag GT8 am 23. Juni 2017 auf seiner letzten Linienfahrt durch Dessau. Foto: Nahverkehrsfreunde Dessau

Laut der IG Großraumwagen e.V. lehnt der DVG-Vorstand das Projekt aus sicherheits- und betriebstechnischen Gründen ab. Thomas Kehler, Sprecher der Verkehrsgesellschaft, bestätigt ein entsprechendes Schreiben, das auch im Namen des Oberbürgermeister Sören Link verfasst wurde. „Wir haben keine vandalismussicheren Flächen und können deshalb einen Museumsbetrieb nicht unterstützen“, so Kehler. „Außerdem wollen wir uns jetzt auf die Modernisierung unserer aktuellen Straßenbahnflotte konzentrieren.“ Bereits im Frühjahr 2016 hatte die DVG die Harkort-Bahn, in Duisburg als Oldtimer-Tram im Einsatz, aufgrund zu hoher Reparatur- und Restaurierungskosten an eine norwegische Firma verkauft.

Der IG-Vorsitzende gibt sich trotzdem kämpferisch: „Wir werden ein einfaches Nein auf jeden Fall nicht akzeptieren und wollen der DVG ein detailliertes Konzept präsentieren.“ Demnach soll bereits im Februar extra ein Verein gegründet werden, an den die Interessengemeinschaft den Wagen ausleiht beziehungsweise vermietet. Museale Sonderfahrten sind in Duisburg durch den neu zu gründenden Verein geplant. Auch ein Einsatz als Partybahn wie zu Zeiten der Harkort-Bahn sei denkbar.

IG Großraumwagen will trotz DVG-Absage Konzept vorlegen

Derartige Vorbilder gibt es laut der IG Großraumwagen e.V. in Bochum, Essen und Düsseldorf. „Dort arbeiten örtliche Vereine Hand in Hand mit den Verkehrsbetrieben zusammen“, so Diercks.

Für Duisburg gebe es zwei Einsatzoptionen – einmal die Strecke zwischen Grunewald und Hüttenheim sowie über die Strecke der U79 zur Messe Düsseldorf. Oder zusätzlich Rundfahrten auf einem Rundkurs von der Innenstadt über den Landschaftspark Nord, Marxloh, Ruhrort und wieder zurück in die City.

In letzterem Fall müsse allerdings der Wagen mit einer Zugsicherung für den Tunnel ausgestattet werden. „Beispiele aus Bochum, Essen und Stuttgart zeigen allerdings, dass dies auch mit Oldtimerbahnen unter Berücksichtigung der Brandschutzbestimmungen möglich ist“, sagt Diercks. Er betont zudem, dass die DVG für die Nutzung der Gleise finanziell entlohnt würde.

Ex-DVG-Mitarbeiter kennen Wagen in- und auswendig

Die Sonderfahrten sollen nur durch ordentlich ausgebildete und ehrenamtlich vom Verein gestellte Fahrer durchgeführt werden. Außerdem gebe es in Reihen der Interessengemeinschaft ehemalige Werkstattmitarbeiter der DVG, die den Wagen durch jahrzehntelanger Arbeit noch in- und auswendig kennen.

„Ich bin selbst mit diesen alten Bahnen groß geworden, mag diese Formen, auch die Fahrgeräusche“, so der Vorsitzende aus Oberhausen. „Damit sind für mich viele Emotionen und Erlebnisse verbunden.“