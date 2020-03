Duisburg: Alkoholisierter Mann klemmt zwischen Mauer und Pkw

Ein Mann hat sich in Duisburg-Ruhrort zwischen einer Mauer und seinem Pkw eingeklemmt.

Duisburg. Ein Mann hat sich in Duisburg-Ruhrort zwischen einer Mauer und seinem Pkw eingeklemmt. Er war alkoholisiert und musste ins Krankenhaus.

Ein Mann hat sich am Dienstag in Ruhrort zwischen seinem Auto und einer Mauer eingeklemmt. Gegen 11.50 Uhr parkte der 53 Jahre alte Duisburger sein Auto an der Karlstraße, wie die Polizei mitteilt.

Nachdem er ausgestiegen war, fiel ihm auf, dass das Autofenster noch geöffnet war. Um es zu schließen, beugte er sich von der Fahrerseite ins Wageninnere und schaltete die Zündung ein.

Plötzlich habe sein Auto einen Satz nach vorne gemacht und sei gegen einen geparkten Opel geprallt, wie er den Beamten sagte. Dabei wurde er eingeklemmt und erlitt eine Rippenquetschung.

Duisburg-Ruhrort: Ein Mann klemmt sich zwischen Auto und Mauer ein

Eine Zeugin alarmierte die Polizei. Als der 53-Jährige den Beamten den Unfall schilderte, bemerkten sie, dass er nach Alkohol roch.

Der Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Dort wurde er behandelt und ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt nun. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro.