Duisburg: Acht moderne Informations-Displays im Hauptbahnhof

Duisburg. Die DVG hat in der U-Bahn-Station am Hauptbahnhof Info-Displays ausgetauscht. Die neuen Tafeln zeigen Fahrtrichtung und Anfahrtszeit größer an.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) hat an der U-Bahnhaltestelle „Duisburg Hauptbahnhof“ alte Informations-Displays durch acht moderne ersetzt. Fahrgäste können die Informationen durch die neue LED-Technik zukünftig besser lesen. „Mit den neuen Displays verbessern wir Service und Komfort für unsere Fahrgäste“, sagt Andreas Franz, Leiter Bereich Elektronische Systeme bei der DVG.

Neu ist auch, dass neben der Liniennummer, Fahrtrichtung und Abfahrtszeit die Gleisnummer groß angezeigt wird. „So können sich unsere Fahrgäste an großen Haltestellen mit vielen Gleisen besser orientieren“, sagt Franz. Die Haltestellen-Anzeiger gibt es an allen Bahnhaltestellen und teilweise auch an Bushaltestellen der DVG. Sie zeigen neben den Abfahrts- und Ankunftszeiten auch Sonderverkehre und wichtige Hinweise an.

Die DVG hatte bereits Ende 2018 alle acht Informations-Displays an der Haltestelle „König-Heinrich-Platz“ erneuert. Weitere Infos zu Bus und Bahn gibt es auf www.dvg-duisburg.de, unter der DVG-Telefonhotline, 0203 60 44 555 und in der myDVG-App.

