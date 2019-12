Duisburg: 80-Jähriger attackierte Vereinshelfer mit Hund

Seit vielen Jahren gehört ein 80-jähriger Duisburger einem Hundeverein an. Da ärgerte es ihn, dass ein Helfer sich am 30. Mai 2017 erdreistete, ihn zum Verlassen eines Übungsplatzes in Meiderich aufzufordern. Zuerst setzte der wütende Rentner seinen Vierbeiner als Waffe ein, dann sein Auto.

Vom Amtsgericht am König-Heinrich-Platz gab es dafür eine Bewährungsstrafe. Und der Führerschein ist weg. Weil bei der Ausbildung von Schutzhunden nur ein Tier auf dem Übungsplatz sein darf, hatte der 38-Jährige den Angeklagten gebeten, mit seinem Vierbeiner abzuziehen. Doch der sah das nicht ein. Zur Überzeugung des Gerichts hetzte er seinen Schäferhund auf den Geschädigten. Was allerdings folgenlos blieb, weil der 38-Jährige Schutzkleidung trug. Zeugenaussagen ließen wenig Zweifel, dass der 80-Jährige auch versucht hatte, sein Gegenüber mit einem Stöckchen zu schlagen. Er traf aber nicht.

Zeuge stellte Flüchtendem Auto in den Weg

Nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden des Hundevereins rief der Zeuge daraufhin die Polizei. Als der Rentner Anstalten machte, das Vereinsgelände zu verlassen, stellte der 38-Jährige sein Fahrzeug quer in die Einfahrt. „Ich habe in dem Moment nicht darüber nachgedacht, ob ich das durfte“, so der Zeuge.

Der 80-Jährige gab Gas und rammte das Auto des Geschädigten in der Mitte der Fahrerseite. Zum Glück saß der 38-Jährige nicht in seinem Fahrzeug. Doch als er hinlief, um sich den Schaden anzusehen, nahm der Rentner einen zweiten Anlauf. Beinahe wäre dabei auch der Zeuge getroffen worden. Der konnte ausweichen, zog sich dabei aber eine Muskelverletzung zu. 6000 Euro kostete die Reparatur des Autos.

Angeklagter beteuerte seine Unschuld

Vergeblich beteuerte der Angeklagte vor dem Schöffengericht seine Unschuld. Er habe seinen Hund nicht auf den Zeugen gehetzt. Wieso das Tier plötzlich einen Schutzhandschuh im Mund hatte, wisse er auch nicht. „Und ich habe doch nur versucht, den Platz zu verlassen“, meinte der 80-Jährige. Er habe Angst gehabt, dass er nun zusammengeschlagen werde. Offenbar hatte der Rentner sich schon zuvor mit Vereinskollegen angelegt.

„Man darf allerdings auch nicht jeden Wagen, der einem den Weg versperrt, einfach zu Schrott fahren“, konterte der Vorsitzende. Der Angeklagte habe aus blanker Wut und aus keinem anderen Motiv gehandelt. Da der 80-Jährige bislang unbescholten war, kam er mit einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung davon. „Die Verhandlung hat gezeigt, dass man ihm kein Auto überlassen darf“, fand das Gericht. Der Führerschein des Rentners soll eingezogen werden. Frühestens in einem Jahr darf er einen neuen beantragen.