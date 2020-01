Mit seinem blauen Ford kam der Mann aus ungeklärter Ursache von der Kaiserstraße in Duisburg ab.

Unfall Duisburg: 63-Jähriger kracht mit seinem Ford in Bäckerei

Duisburg. Ein 63-Jähriger ist in Duisburg-Friemersheim in das Fenster einer Bäckerei an der Kaiserstraße gefahren. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: 63-Jähriger kracht mit seinem Ford in Bäckerei

Ein 63-Jähriger ist am Montag in Duisburg aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Ford in das Fenster einer Bäckerei gefahren.

Laut Polizei kam der Mann gegen 11.30 Uhr auf der Kaiserstraße in Friemersheim von der Fahrbahn ab und krachte in den Fahrradständer, die Werbetafel und den Eingangsbereich der Bäckerei. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Duisburg: 63-Jähriger nach Unfall in Krankenhaus gebracht

Der Autofahrer war bei der Unfallaufnahme durch die Polizei ansprechbar. Beamte stellten seinen Führerschein sicher und ordneten eine Blutprobe an. Rettungskräfte brachten den 63-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittler des Verkehrskommissariates 21 forschen nun nach der Unfallursache. Hinweise nehmen sie unter 0203 280 0 entgegen.