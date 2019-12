Neuenkamp/Altstadt. Vor kurzem ist der Duisburger Jörg Hoffmann für sein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Was ihn motiviert.

Duisburg: 45 Jahre Engagement für die evangelische Kirche

In Zeiten, in denen sich die Menschen zunehmend von der Kirche abwenden, ist Jörg Hoffmann eine Ausnahme-Erscheinung. Seit mehr als 45 Jahren engagiert er sich auf unterschiedlichen Ebenen für die evangelische Kirche. Dafür ist er vor kurzem sogar mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Im „Reli“-Unterricht hatte Hoffmann als Jugendlicher stets eine 1.

Doch erst als er ein paar Jahre später über das Cellospielen seine Frau und die Schwiegerfamilie kennen lernte, interessierte er sich für die Ehrenämter in der Kirche. Als 30-Jähriger kandidierte er das erste Mal für das Presbyterium.

Erste Reform für die Duisburger Innenstadtgemeinden bereits 2004

„Meine Eltern waren zwar auch in der Kirche, aber bei meiner Frau in der Familie hat der Glaube eine viel größere Rolle gespielt“, blickt der Neuenkämper zurück, der auf diese Weise zum Beispiel in Kontakt zum ehemaligen Pfarrer Eggebrecht bekam. Zudem war es in den 1970er Jahren üblich, dass im Presbyterium nicht nur über Organisatorisches gesprochen wurde, „wir haben theologische Diskussionen geführt. Heute gibt es lediglich eine kurze Andacht zu Beginn.“ Zunächst war das Presbyterium nur für die Innenstadtgemeinde zuständig, zu der etwa die Marien- und die Salvatorkirche gehörten, zudem das Gemeindehaus in Neuenkamp. Doch angesichts schrumpfender Gemeinden schlossen sich die Innenstadt und Duissern 2004 zusammen. „Wir sind zwar manchmal unterschiedlicher Meinung, aber versuchen unsere Entscheidungen immer einmütig zu treffen. Wir wollen weder Ärger noch Wunden hinterlassen“, erklärt der heute 75-Jährige, der früher als Lehrer, später dann als Rektor für eine Schule zuständig war und als Dezernent bei der Bezirksregierung arbeitete. Einvernehmlich zu entscheiden, war gar nicht so leicht, schließlich ging es um Kirchenschließungen und den Abbau von Pfarrstellen.

Zahl der Pfarrstellen nimmt in Duisburg ab

„Früher waren einmal neun Pfarrer für Alt-Duisburg zuständig. Nun sind es noch drei.“ Immerhin: Die Fusion habe ohne große Anlaufschwierigkeiten funktioniert. Jörg Hoffmann ist es ein persönliches Anliegen, dass die Kirche auch in veränderten Strukturen nah am Menschen bleibt. Dass die Zahl der Kirchgänger zurück geht, treibt ihn um. „Es geht ja auch um die Werte, die in den Familien nicht mehr automatisch vermittelt werden.“ Er selbst ist mit der Salvatorkirche eng verbunden. „Meine Frau und ich haben hier unsere goldene Hochzeit gefeiert und auch die Trauerfeier hat für sie hier stattgefunden.“ Vor kurzem ist seine Gattin verstorben. Sie hatte sich von einer Krankheit erholt, der Tod kam unerwartet. „Ich verspüre keine Wut, es ist vielmehr ein nie gekannter Schmerz, der in Wellen kommt“, beschreibt Hoffmann das Gefühl. Seine Familie fängt ihn zur Weihnachtszeit auf. Ein Sohn arbeitet selbst als Pfarrer.

Im nächsten Jahr, so will es die Vorschrift, wird Jörg Hoffmann sein Amt als Presbyteriumsvorsitzender abgeben. Mit 75 Jahren ist Schluss. „Wenn es gewünscht ist, werde ich ansprechbar bleiben.“ Und an der einen oder anderen Stelle wird er sich auch in das Gemeindeleben in Alt-Duisburg einbringen.