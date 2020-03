Duisburg: 31-jährige Frau flüchtet nach Unfall im Parkhaus

Eine 31-jährige hat in Duisburg nach einem Unfall im Parkhaus Fahrerflucht begangen.

Eine 31-jährige Frau hat am Samstag in Duisburg bei einem Einpark-Versuch einen anderen Wagen beschädigt. Die Polizei sucht nun den Halter des grauen Fahrzeugs mit Heckschaden.

Gegen 15.30 Uhr beschädigte die Fahrerin eines Opel Corsa in dem unteren Parkdeck des Media-Marktes am August-Bebel-Platz in Marxloh den parkenden Wagen. Mit ihrem Auto stieß sie gegen den hinteren rechten Kotflügel.

Aus Angst fuhr 31-Jährige davon

Die Unfallverursacherin bekam Angst und entfernte sich zunächst aus dem Parkhaus, um sich zu Hause ihrem Mann zu offenbaren. Der meldete den Vorfall sofort bei der Polizei. Die Ermittler suchen jetzt den Besitzer des unbekannten, beschädigten Fahrzeugs. Sowohl er als auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203/2800 zu melden.