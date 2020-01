Duisburg. Die Polizei hat in Duisburg einen Autofahrer erwischt, der mit 113 km/h durch Ruhrort gerast ist. In dem Bereich gilt Tempo 50.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Duisburg: 22-Jähriger rast mit 113 km/h durch Ruhrort

Die Duisburger Polizei hat in Ruhrort einen 22-Jährigen gestoppt, der mit 113 km/h über den Pontwert gerast ist. Vor Ort gilt Tempo 50.

Polizisten stoppten den Mann am Montagnachmittag in seinem Ford Transit. Ihn erwartet jetzt eine Geldbuße in Höhe von 280 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie zwei Monate Fahrverbot.

Duisburg: Bürger berichteten von zu schnellen Autos in Rurhort

Weil zahlreiche Bürger von viel zu schnellen Autofahrern berichtet hatten, kontrollierte die Polizei im Bereich am Pontwert in den Nachmittagsstunden die Geschwindigkeit. In zwei weiteren Fällen schrieben die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Sieben Autofahrer kassierten ein Verwarngeld.

Zeitgleich ging die Polizei in Hüttenheim auf der Mannesmannstraße gegen Temposünder vor.