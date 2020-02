Duisburg. Dass sich jecke Verliebte am 11.11. trauen, kommt immer wieder vor. An Altweiber wollen gleich 14 Paare in Duisburg heiraten – am 20.02.2020.

An Altweiber wollen sich in Duisburg auffällig viele Paare das Ja-Wort geben: 14 Brautpaare haben Weiberfastnacht einen Termin bei Duisburger Standesbeamten. Vermutlich planen aber nicht alle eine närrische Hochzeitsparty – stattdessen dürfte sie das unvergessliche Hochzeitsdatum am Donnerstag, 20.02.2020 locken.

Am 11.11. trauen sich immer mal wieder jecke Verliebte, der 20. Februar aber dürfte wegen des einmalig einprägsamen Datums nur 2020 hoch im Kurs stehen. Im Rathaus am Burgplatz sind am Vormittag jenes Donnerstags vier Trauungen angemeldet, im Rathaus Hamborn ebenfalls vier, im Bezirksamt Rheinhausen sogar sechs, wie ein Stadtsprecher berichtet: „Das sind deutlich mehr als an einem gewöhnlichen Tag im Februar.“

Verkleidet heiraten ist erlaubt - solange man erkennbar ist

Die Möhnen stürmen das Rathaus an Altweiber um 11.11 Uhr, danach wird mit vielen städtischen Bediensteten im Festzelt gefeiert, das dort aufgebaut ist, wo das Mercatorviertel entstehen soll. Den Trauungen im Rathaus steht die Weiberfastnachtsfeier aber nicht im Weg.

Wer den Bund der Ehe im Standesamt eingehen will, darf sich nach Auskunft des Stadtsprechers am Altweiber-Donnerstag auch verkleiden – sollte aber für seine(n) Liebste(n) und den Standesbeamten eindeutig zu erkennen sein: „Die Feststellung der Identität muss gewährleistet sein“, so der Sprecher. Masken und Ganzkörperverkleidungen seien darum tabu. Zudem sollten Brautleute und Trauzeugen die Kostümierungen bestenfalls mit ihrem Standesbeamten absprechen.