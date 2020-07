Drogendealer geht Polizei Duisburg durch Zufall ins Netz

Eine Rollerkontrolle der Hundertschaft in Duisburg führte die Beamten zu einem mutmaßlichen Drogendealer.

Duisburg. Durch Zufall ging der Polizei Duisburg ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz. Eine Rollerkontrolle der Hundertschaft führte die Beamten zu ihm.

Einen Zufallsvolltreffer hat die Polizei Duisburg am Mittwochabend gelandet: Eine Rollerkontrolle der Hundertschaft an der Essen-Steeler-Straße in Meiderich führte die Beamten zu einem mutmaßlichen Drogendealer.

Gegen 23 Uhr kontrollierte die Polizei zwei 24-Jährige auf einem Roller. Der junge Mann hatte keinen Führerschein dabei und saß laut Polizeibericht augenscheinlich auch berauscht am Steuer des Rollers. Da auch ein Drogentest positiv verlief, nahmen ihn die Beamten für eine Blutprobe mit zur Wache. Bei der Kontrolle stellte sich außerdem heraus, dass seine 24 Jahre alte Begleiterin Drogen bei sich hatte. Beide erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren.

Polizei Duisburg: Beamten finden in Wohnung 750 Gramm Amphetamine und Marihuana

Die junge Frau sagte den Beamten, sie habe die Drogen bei einem Bekannten gekauft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg haben Polizisten daraufhin die Wohnung des mutmaßlichen Verkäufers an der Herwarthstraße in Untermeiderich durchsucht. Der Verdacht sollte sich bestätigen: Sie fanden knapp 750 Gramm Amphetamine und Marihuana sowie ein Einhandmesser.

Der 47-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Er wird im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen einem Haftrichter vorgeführt.