Dirk Tänzler führt den Paritätischen in Duisburg

Duisburg. Dirk Tänzler ist neuer Geschäftsführer des Paritätischen. Der Duisburger (50) stand bislang an der Spitze des Bundes der Katholischen Jugend.

Der Paritätische in Duisburg hat seit März 2020 mit Dirk Tänzler einen neuen Geschäftsführer. Der 50-jährige gelernte Sozialwissenschaftler folgt auf Mehmet Ali Öztoprak, der die Kreisgruppe des Wohlfahrtsverbandes zuvor fünf Jahre lang geführt hatte.

„Duisburg gestalten, den Menschen vor Ort beiseite stehen, die Interessen unserer vielfältigen Mitglieder zu vertreten, auf all das freue ich mich“, so Tänzler, der seine kennt Heimatstadt kennt. Nach langen Jahren an der Spitze des Bund der deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Duisburg und als BDKJ Bundesvorsitzender kehrt er nun zu seinen Wurzeln zurück.

Wohlfahrtsverband vertritt rund 70 Organisationen in Duisburg

„Es ist gut, dass wir mit Dirk Tänzler einen in Duisburg verwurzelten, in Fragen der sozialen Gerechtigkeit geschulten und in der verbandlichen Kommunikation erprobten Geschäftsführer gewinnen konnten“, freut sich Manfred Berns als Vorsitzender der Kreisgruppe. Aktuell sorgt sich Tänzler, im Verbund mit den weiteren Wohlfahrtsverbänden, zum Beispiel um die gesicherte Finanzierung der Schulsozialarbeit. „Gerade hier, wo alle Beteiligten von dem guten Angebot der Träger für Schülerinnen und Schüler überzeugt sind, dürfen sich das Land und die Kommune nicht aus der Verantwortung stehlen“, betont der neue Geschäftsführer.

Im Paritätischen Wohlfahrtsverband Duisburg leisten rund 70 gemeinnützige Organisationen sowie Initiativen des bürgerschaftlichen Engagements mit zahlreichen Diensten und Einrichtungen Hilfe in allen Feldern sozialer Arbeit. Eine Übersicht der Vereine und Organisationen, die im Paritätischen Mitglied sind, findet sich unter: www.duisburg.paritaet-nrw.org. Kontakte vermittelt die Kreisgruppe des Paritätischen unter der Rufnummer 0203/609 900 oder per E-Mail: .