Duisburg: Dieser Discounter wird zum Luxus-Aldi umgebaut

Der Aldi-Markt in Wanheim soll luxuriös umgebaut und erweitert werden. Entsprechende Pläne bestätigt der Discounter unserer Redaktion auf Anfrage. Der Umbau soll das neue Frische-Konzept von Aldi Süd umsetzen, das der Discounter im September in einer Pilot-Filiale vorgestellt hatte.

Die Frische-Filialen gelten als Luxus-Modelle der Aldi-Niederlassungen. Der Konzern will mit dem neuen Konzept verstärkt auf frische Waren setzen: Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch sollen künftig schon am Eingang präsentiert werden. Weiter hinten soll die neue Backwelt Kunden mit Backwaren und Snacks versorgen, die von den Mitarbeitern selber zubereitet werden. Außerdem will Aldi in den neuen Filialen ein vielfältiges Bio-Sortiment anbieten, inklusive eigenem Bio-Kühlregal.

Aldi macht keine Angaben zum Zeitpunkt des Umbaus in Duisburg

Aldi Süd bestätigt auf Anfrage, dass der Standort in Wanheim mehr Verkaufsfläche bekommen soll. Die Baugenehmigung für den Umbau der Discounter-Filiale liegt städtischen Unterlagen zufolge schon vor. Wann es losgeht, dazu macht Aldi keine Angaben: „Ein entsprechender Zeitplan liegt aktuell noch nicht vor“, lautet die Antwort des Unternehmens auf unsere Anfrage.

In Duisburg gibt es bislang erst eine Luxusfiliale von Aldi: in Hamborn an der Schlachthofstraße. Die nächste Renovierung ist für Duissern geplant. Die Niederlassung an der Aakerfährstraße soll im Februar 2020 zur Frische-Filiale umgebaut werden.