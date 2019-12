Diese Duisburger Kirche hat die erste digitale Krippe gebaut

Bilder in der Auferstehungskirche in Duisburg sind mit QR-Codes ausgestattet. Gläubige können die Codes per Smartphone einscannen und erhalten so Zugang zur ersten digitalen Krippe.

Duisburg-Ungelsheim. Pfarrer der Auferstehungskirche hat die digitale Krippe erfunden. Videos erzählen von Jesu Geburt am Smartphone: als Rap-Battle oder mit Emojis.

Wenn das Wort Krippe fällt, denken die meisten Menschen wohl an eine klassische Krippe in Form von Figuren und einer Krippe. Nicht aber Pfarrer Samuel Dörr (32) von der evangelischen Auferstehungsgemeinde. Seine Idee: Er wollte die übliche Holzkrippe digitalisieren und erfand die QRippe. Am ersten Advent wurde sie eröffnet. „Eine normale Krippe ist stumm, sie spricht nicht. Durch die Digitalisierung haben wir sie zum Sprechen gebracht“, erklärt Pfarrer Dörr.