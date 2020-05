Dieb stiehlt älterem Ehepaar in Duisburg-Neumühl Schmuck

Duisburg Ein Unbekannter hat einem Ehepaar in Duisburg-Neumühl Schmuck gestohlen. Hinterlistig verschaffte er sich Zugang zur Wohnung.

Ein Trickdieb hat am Dienstag einem Ehepaar (beide 83 Jahre alt) in Duisburg-Neumühl Gold-, Perlenketten und ein Bernstein-Schmuckset gestohlen. Gegen 8.30 Uhr klingelte er an der Wohnungstür der Rentner an der Gartenstraße und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der Dieb sagte, er müsse im Haus das Wasser abstellen und wolle anschließend etwas überprüfen. Den Wohnungsinhaber bat er, im Badezimmer die Wasserhähne aufzudrehen und zu warten, bis sich das Wasser verfärbt. Die Ehefrau sollte in der Zwischenzeit alle Heizungen anstellen.

Den Moment der Ablenkung nutzte der unbekannte Mann, um das Schmuckkästchen aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Dann verließ er die Wohnung.

Er soll eine dicke Brille mit schwarzem Rahmen, eine blaue Mütze, einen blauen Parka und eine dunkle Jeans getragen haben. Angeblich ist er zwischen 30 und 40 Jahren alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0203 2800.