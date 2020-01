Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Duisburg geht zurzeit davon aus, dass in der Zeit vom 15. Dezember bis Montag, 6. Januar, Unbekannte die Lauben in der Kleingartenanlage an der Lotharstraße in Neudorf aufbrachen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 der Polizei unter 0203/280 0 entgegen.