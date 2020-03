Die Duisburger Kliniken haben wegen der Corona-Krise begonnen, den Besucherverkehr einzuschränken. „Es gilt, jetzt die Krankenhäuser zu schützen und die Risikopatienten, die dort behandelt werden“, sagt Dr. Andreas Sander, medizinischer Geschäftsführer des Ev. Klinikums Niederrhein (EVKLN) dieser Zeitung.

Im Fahrner Krankenhaus, im Herzzentrum und im Bethesda Krankenhaus (alle gehören zum EVKLN) sind Besuche von zwei Besuchern pro Patient nur noch in der Zeit von 15 bis 17 Uhr gestattet. Auf der Kinderstation im Herzzentrum wird die Begleitperson, die mit dem Kind im Krankenhaus ist, mitgerechnet. Kinder sind als Besucher nicht erlaubt. Die Intensivstationen im Herzzentrum und im Fahrner Krankenhaus beschränken ihren Besuchszeitraum auf 16 bis 17 Uhr, im Bethesda auf 17 bis 18 Uhr. Besucher mit Fieber, Husten, Atembeschwerden, Halsschmerzen oder ähnlichen Symptomen werden gebeten, auf Besuche zu verzichten.

Malteser St. Anna: Nur ein Besucher pro Tag

Auch im Malteser St. Anna in Huckingen darf jeder Patient nur noch einen Besucher pro Tag empfangen. Feste Zeiten sind dafür nicht vorgeschrieben. „Diese Regelung gilt bis auf Weiteres und kann je nach Lage kurzfristig verändert werden“, so Malteser-Sprecher Patrick Pöhler.

Dr. Andreas Sander ist medizinischer Geschäftsführer des Ev. Klinikums Niederrhein (EVKLN). Foto: Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Die Testung von Patienten mit Corona-Verdacht geben die Kliniken an die mobilen Einsatzteams der Feuerwehr ab. Auf deren Einsatz hatte der Krisenstab der Stadt sich am vergangenen Dienstag verständigt (wir berichteten). „Patienten sollen nicht mehr ungezielt die Notaufnahmen anlaufen“, erklärt Dr. Andreas Sander. Am Fahrner Krankenhaus wurden die ersten beiden Duisburger Verdachtsfälle untersucht, mittlerweile sind fast 30 weitere Test durchgeführt worden.

Kliniken wollen nicht mehr testen

„Mehrere Patienten“ hat das St. Anna getestet, das Patienten mit Corona-Symptomen über einen separaten Eingang in einen separierten Bereich führt, wo geschütztes Personal einen Abstrich vornimmt. Sprecher Patrick Pöhler: „Erste Anlaufstelle sind nun die mobilen Einsatzteams, wir weisen auf die Nummer 116 117 hin, die Patienten bei Corona-Verdacht wählen können.“

Sind die Intensivstationen der Kliniken darauf vorbereitet, eine größere Zahl von Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf aufzunehmen? „Diese Frage ist schwer zu beantworten“, sagt Dr. Andreas Sander. „Natürlich können wir diese Patienten behandeln und auch beatmen, bei der Zahl kommt es immer darauf an, wie viele weitere Patienten mit lebensgefährlichen Erkrankungen oder Verletzungen intensivmedizinisch betreut werden müssen.“

So viele Intensivplätze haben Duisburger Krankenhäuser

Das EVKLN verfügt in seinen Duisburger Häusern über 26 Intensivplätze am Fahrner Krankenhaus, 40 im Herzzentrum, und 14 im Bethesda. Die Malteser halten nach eigenen Angaben 21 Beatmungsgeräte und Intensivplätze mit entsprechendem Personal vor (13 St. Anna Huckingen/acht St. Johannes Stift Homberg), in einer Krise bis zu 34 insgesamt.