Das Gesundheitsamt hat für die ersten Corona-Verdachtsfälle in Duisburg am Freitag Entwarnung gegeben: Der Schnelltest habe ergeben, dass die 28-Jährige und ihr gleichaltriger Ehemann nicht unter der neuartigen Erkrankung Covid-19 leiden. Das gilt auch für zwei neue, am Freitag erst bekannt gewordene Verdachtsfälle: Ein italienisches Paar hat sich ebenfalls nicht angesteckt.

Duisburg: Italienisches Paar in häuslicher Quarantäne

Die Italiener sind zu Gast in Duisburg, sagte Stadtsprecherin Susanne Stölting. Da sie nur „leichte Symptome zeigten“, hatte ein Amtsarzt sie in ihrem Urlaubsquartier besucht. In ihrer häuslichen Quarantäne erhielten sie bereits am Freitag das erfreuliche Testergebnis aus Düsseldorf: negativ.

Somit hat sich keiner der vier Duisburger Verdachtsfälle bestätigt. Neue gebe es „aktuell nicht“, so Stölting am Freitag um 15 Uhr.

Nicht bestätigte Corona-Verdachtsfälle: zweiter Test zur Sicherheit

Negativ war zuvor bereits der SARS-CoV-2-Test des Ehepaares, das im Evangelischen Krankenhaus Duisburg-Nord untersucht worden war. Die 28-Jährigen hatten sich nach ihrer Rückkehr von einer Privatreise nach Italien am Donnerstag beim Gesundheitsamt gemeldet, weil der Mann Anzeichen einer Erkrankung der Atemwege an sich festgestellt hatte. Sicherheitshalber werde nun ein zweiter Test durchgeführt, so Stadtsprecherin Stölting: „Bis das Ergebnis vorliegt, befindet sich das Paar in häuslicher Quarantäne.“

Wie sich Krankenhäuser in Duisburg vorbereiten

Aktuell gelten als Krankheitsverdächtige vor allem die Menschen, die bis 14 Tage nach einem Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten oder nach einem Aufenthalt in Risikogebieten Allgemeinsymptome entwickeln. Das Duisburger Gesundheitsamt steht im ständigen Austausch mit den Ärzten und Kliniken der Stadt, gemeinsam leiten sie bei Bedarf entsprechende Maßnahmen ein.

Die Stadt Duisburg informiert grundsätzlich und zu aktuellen Verdachtsfällen im Stadtgebiet auf ihrer Website duisburg.de.

