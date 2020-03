Comedian Dave Davies, Liedermacher Stoppok, Journalist Deniz Yücel – sie alle und weitere Künstler wollten eigentlich noch diesen Monat im Duisburger Steinhof auftreten. Wegen des Coronavirus fallen allein im März diese und weitere Veranstaltungen aus. Das bedroht den ehrenamtlichen Trägerverein des Huckinger Bürger- und Kulturzentrums in seiner Existenz.

Schon am Donnerstag hatte der Steinhof angekündigt, wegen „einer möglichen gesundheitlichen Gefährdung“ alle Kulturveranstaltungen bis einschließlich 31. März abzusagen. Am Freitag folgte das Verbot der Stadt für alle Anbieter, Veranstaltungen mit mehr als 200 Besuchern durchzuführen. Im Steinhof sind von der Corona-Absage bis Ende des Monats neun Veranstaltungen betroffen. „Stoppok war mit 900 Karten ausverkauft“, sagt Steinhof-Sprecher Jochen Kriegel. Das Kulturzentrum habe aber „auch Veranstaltungen abgesagt, für die wir weniger als 200 Karten verkauft hatten.“

Steinhof Duisburg hat schon Nachholtermine für die ersten Corona-Ausfälle

Was jetzt der Coronakrise zum Opfer fällt, soll nur aufgeschoben sein, nicht aufgehoben: „Wir stimmen mit Künstlern und Agenturen Nachholtermine ab“, sagt Kriegel. Versuchen will der Steinhof das bei allen Terminen, bei dreien war der Versuch schon erfolgreich: Für Emmi & Willnowsky, Dave Davies und Andreas Rebers stehen Nachholtermine bereits fest (siehe Kasten), bei Stoppok soll das laut Kriegel ebenfalls bald der Fall sein.

Süd Diese Nachholtermine gibt es Bis zum 31. März hat der Steinhof alle Veranstaltungen abgesagt. Für drei der davon betroffenen neun Auftritte gibt es schon Nachholtermine: Kabarettist Andreas Rebers holt seinen für den 13. März geplanten Auftritt am Sonntag, 17. Mai, um 19 Uhr nach. Comedian Dave Davies kommt statt am 14. März mit „Genial verrückt! Nichts reimt sich auf Mensch“ nun am Freitag, 18. Dezember, um 20 Uhr in den Steinhof. Das Duo Emmi & Willnowksy tritt mit seiner Tour 2020 nun statt wie geplant am 28. März auf am Sonntag, 7. Juni, um 19 Uhr. Für die übrigen Veranstaltungen bemüht sich der Steinhof ebenfalls um Nachholtermine. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Über Umtauschmodalitäten informiert das Kulturzentrum auf seiner Homepage: steinhof-duisburg.de

Findet sich für einen geplanten Auftritt kein Nachholtermin, will der Steinhof mit den Agenturen über die Kostenübernahme verhandeln. Wer die juristisch tragen muss, konnten die Verantwortlichen noch nicht klären. „Ich sehe nicht, dass ein Regressanspruch klar definiert ist“, sagt Kriegel. Die Absagen kommen den Steinhof teuer zu stehen: Den wegbrechenden Einnahmen – auch Kongresse und Firmenevents werden abgesagt, die Buchungen „sind rückläufig“ – stehen bleibende Ausgaben gegenüber: „Die Fixkosten wie Pacht, Unterhalt, Gehälter für die Angestellten sind ja da“, sagt Kriegel.

Coronavirus könnte den Duisburger Steinhof die Existenz kosten

Zahlen nennt er nicht, bestätigt aber: Die Corona-bedingten Absagen könnten den Steinhof in seiner Existenz bedrohen. In einer Krisensitzung des Vorstands am Donnerstag sei schon darüber nachgedacht worden, einen Spendenaufruf zu starten. Davon habe man abgesehen – erstmal. Kriegel betont außerdem: „Unser Ansatz ist nicht, das kann sich der Steinhof nicht leisten, sondern: Die Gesundheit geht vor. Was der Steinhof verkraften kann, ist erstmal sekundär.“

Wie es nach dem 31. März mit Veranstaltungen im Steinhof weitergeht, dazu kann Kriegel noch nichts sagen. „Das hängt davon ab, was die Behörden sagen, wie sich die Situation in der Stadt entwickelt.“ Für den April sind im Steinhof unter anderem Auftritte von Rocksängerin Doro Pesch und Kultfigur Guildo Horn geplant.