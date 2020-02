In Duisburg gibt es die ersten beiden Corona-Verdachtsfälle. Zwei Patienten sind seit Donnerstagmorgen im Fahrner Krankenhaus isoliert worden, teilt das Evangelische Klinikum Niederrhein (EVKLN) mit.

Das Ehepaar aus Duisburg habe sich nach seiner Rückkehr von einer Privatreise nach Italien beim Duisburger Gesundheitsamt gemeldet, weil der Mann Anzeichen einer Erkrankung der Atemwege an sich festgestellt hätte, berichtet Dr. Andreas Sander, medizinischer Geschäftsführer des Ev. Klinikums. Der Mann und die Frau seien daraufhin an das Fahrner Krankenhaus überwiesen worden. Obwohl es noch keine Hinweise darauf gebe, dass sich der Verdacht bestätigt, seien beide vorsichtshalber isoliert worden, bis eine Abklärung Gewissheit bringt, so Sander. Mit den ersten Testergebnissen wird am Freitag gerechnet.

Duisburg: Krankenhaus folgt Vorgaben des Robert-Koch-Instituts

Beunruhigte Patienten, die an sich an die Notfall-Ambulanz wenden, registriert seit einigen Tagen nicht nur das Ev. Klinikum.

Seit eine steigende Zahl von Infektionen in Europa bestätigt wird, bereiten die Duisburger Krankenhäuser ihre Ambulanzen und ihr medizinisches Personal auf die Behandlung von Corona-Patienten vor. „Wir folgen den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts für eine abgestimmte Strategie“, sagt Andreas Sander. Das Ev. Klinikum sei darauf vorbereitet, Menschen zu isolieren und zu behandeln. „Sowohl im Fahrner Krankenhaus als auch im Bethesda-Krankenhaus haben wir Fachärzte für Bronchial- und Lungenheilkunde, unser Hygiene- und Infektionsmanagement ist breit aufgestellt.“