Da, schon wieder. Schauen Sie sich die Gruppe an, das kann doch nicht wahr sein.“ Die Nachbarin zeigt verärgert auf sieben Jugendliche, die durch die Straße ziehen. Lachend, unbeschwert – so wie es viele Familien mit ihren Kindern gerne würden, Freunde oder Töchter und Söhne mit ihren alten Eltern. Sie machen es aber nicht mehr.

Viele Duisburger sind in den vergangenen Tagen vernünftig geworden, die Straßen und Parks leerer. Die Bänke am Innenhafen, wo Mitte der Woche noch viele Rentner eng nebeneinander auf der Bank sitzend in die Sonne blickten, sind verwaister und bleiben am Samstag hoffentlich leer. Denn trotz aller Appelle von Oberbürgermeister Sören Link („Bleiben Sie zu Hause“) haben es noch immer nicht alle Duisburger verstanden: Nur, wenn wir alle schnell unser Alltagsleben bis auf ein notwendiges Minimum zurückfahren, können wir eine noch schnellere Ausbreitung des Coronavirus und die Ausgangssperre verhindern.

Es ist nicht zu verstehen, dass es Menschen gibt, die so ignorant sind. Es ist asozial sich über die Verordnungen der Stadt hinwegzusetzen. Traurig, dass es vor allem junge Leute sind, die nicht wissen, was es heißt, solidarisch zu handeln. Aber auch sie sollten bedenken: Es kann auch ihre Eltern und Großeltern treffen.

Schon jetzt leiden viele Omas und Opas, dass sie ihre Kinder und Enkel nicht sehen dürfen, leiden die Bewohner in den Seniorenheimen unter der notwendigen Kontaktsperre zu ihren Angehörigen und Freunden. Und auch die Menschen mit Behinderung, die es noch weniger verstehen können, warum sie nicht mehr ihrer gewohnte Tagesstruktur draußen oder der Arbeit in den Werkstätten nachgehen dürfen, müssen von der Familie, den Pflegekräften und Mitarbeitern in den Wohngruppen emotional aufgefangen werden. Wenn die Ausgangssperre kommt, verschärft sich die Einsamkeit vieler Menschen in Duisburg.

Eine Katastrophe sind zudem die Meldungen aus der Wirtschaft. 600 Unternehmen in Duisburg haben sich zur Kurzarbeit beraten lassen, viele Gastronomen, Künstler und Einzelhändler stehen vor dem Nichts für die nächsten Wochen. Auch für sie wäre eine Ausgangssperre oder Verlängerung der bisherigen Auflagen über den 19. April hinaus existenzbedrohend. Umso mehr müssen wir alle beweisen, dass wir verstanden haben, worum es geht: Einmal nicht nur um uns, sondern mehr denn je zuvor um uns alle. Nur wenn wir solidarisch durch die nächsten Tage und Wochen gehen, haben alle Duisburger eine Chance, diese Corona-Krise zu überleben.