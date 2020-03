Coronavirus: Das sagt OB Link zu den Veranstaltungsabsagen

Duisburg. Die Stadt Duisburg untersagt bis einschließlich 19. April alle Veranstaltungen im Stadtgebiet. Oberbürgermeister Sören Link wirbt für Verständnis.

Der Krisenstab hat am Sonntagmorgen bekanntgegeben, dass die Stadt Duisburg nicht nur die städtischen, sondern ab sofort alle Veranstaltungen im Stadtgebiet bis einschließlich 19. April 2020, untersagt. Oberbürgermeister Sören Link äußert sich zu den neu getroffenen Maßnahmen.

Er wisse, dass diese das Leben von fast allen Duisburgerinnen und Duisburgern auf ganz unterschiedliche Weise betreffen. „Ich kann den Impuls eines jeden verstehen, der sich jetzt wünscht, die getroffenen Maßnahmen seien eigentlich gar nicht nötig, seien übertrieben“, so Link. „Ich muss Ihnen jedoch sagen: Jede einzelne Maßnahme ist nötig und sinnvoll, um den Virus so schnell es geht auszuhungern. Bleiben Sie zuhause, schützen Sie so alte und kranke Mitmenschen. Lassen Sie uns für das Gemeinwohl einstehen und unsere eigenen Probleme für eine Weile zurück stellen.“

Link: „Bisher sind alle Corona-Erkrankungen in Duisburg mild verlaufen“

Schwache Mitbürger und das medizinische Personal, Alten- und Krankenpfleger, die Feuerwehrleute, Rettungsdienste und die Polizei brauchen nach Angaben des Oberbürgermeisters jetzt die uneingeschränkte Solidarität aller. Wer heute und in den nächsten Tagen zuhause bleibe, sich an alle Hygieneregeln halte, trage einen Stück dazu bei, dass sich die Lage schneller wieder normalisieren könne.

„Bislang sind alle Corona-Erkrankungen in Duisburg mild verlaufen und unser Gesundheitssystem arbeitet gewohnt professionell für die Bürger unserer Stadt“, so Link. „Jeder kann durch sein Verhalten ein Stück dazu beitragen, das dies so bleibt. Im Team schaffen wir das. Ich bitte Sie deswegen herzlich: Arbeiten Sie mit im Team Duisburg - gemeinsam sind wir stark.“