Duisburg/Berlin. Ein Lehrer in Berlin hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Er war auf Klassenfahrt in Italien – und mit Schülern aus Duisburg untergebracht.

Ein Covid-19-Patient in Berlin löst eine Vorsichtsmaßnahme an einer Duisburger Förderschule aus: 14 Schüler einer Klasse der James-Rizzi-Schule in Meiderich müssen sicherheitshalber bis Ende der Woche zu Hause bleiben. Sie waren auf Klassenfahrt in Italien – genau wie der Lehrer einer Berliner Klasse, der nun positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Am Dienstag hat sich das Berliner Gesundheitsamt mit der Nachricht vom infizierten Lehrer in Duisburg gemeldet, berichtet Stadtsprecherin Susanne Stölting am Nachmittag. Denn die Berliner Klasse war gemeinsam mit den Duisburger Jugendlichen – sie sind zwischen 12 und 16 Jahre alt – in Italien untergebracht. Die Schüler waren am 22. Februar von ihrer Klassenfahrt zurückgekehrt.

Duisburg: Gesundheitsamt kontaktiert Eltern von 14 Schülern und vier Betreuer

„Da die 14-Tage-Frist noch nicht abgelaufen ist, sollen die Kinder bis Ende der Woche nicht zur Schule gehen“, erklärt Stölting. Die Inkubationszeit dauert bis zu 14 Tage, im Durchschnitt beträgt sie der WHO zufolge fünf bis sechs Tage. Es handle sich „um eine reine Vorsichtsmaßnahme“, so Stölting, „nicht um häusliche Quarantäne“.

Ob von den 14 Schülern der städtischen Schule oder deren vier Betreuern einer in den vergangenen Tagen Symptome gezeigt hat, wollten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes noch am Dienstag telefonisch abfragen. Sollte eine der 20 Personen seit der Rückkehr Erkältungssymptome gezeigt haben, würden alle Familienmitglieder auf das Coronavirus getestet, so Susanne Stölting: „Sie müssten dann in häuslicher Quarantäne verbleiben, bis das Testergebnis vorliegt.“

Erneuter „begründeter Verdacht“: Test negativ

Darüber hinaus meldete Stölting einen neuen Verdachtsfall in der Stadt: Eine junge Frau Mitte 20, die sich kurzzeitig in Italien aufgehalten hat, befinde sich mit leichten Symptomen in häuslicher Quarantäne. Bereits am Dienstagnachmittag kam die gute Nachrichten aus dem Labor: Der Test war negativ, die Frau ist also nicht infiziert.