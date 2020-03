Corona-Verdachtsfälle: Duisburg richtet mobile Teams ein

Duisburg. Umgang mit dem Corona-Virus: Mobile Teams der Feuerwehr sollen in Duisburg bei Verdachtsfällen Proben entnehmen und ins Labor bringen.

Die Stadt Duisburg setzt im Umgang mit dem Covid-19 Virus jetzt auf mobile Einsatzteams. Zur Abklärung von Verdachtsfällen sollen speziell ausgestattete Mitarbeiter der Feuerwehr Duisburg vor Ort Proben entnehmen und ins Labor bringen.

Der Auftrag für eine Proben-Entnahme wird ausschließlich vom Gesundheitsamt erteilt. Im Verdachtsfall werde ein Abstrich im Mund-/Rachenraum genommen und die Probe über den Fahrdienst ins Labor gebracht.

Alle Rettungswagen mit Proben-Sets ausgestattet

Nach Angaben der Pressestelle wurde eine Fahrbereitschaft eingerichtet. Alle Rettungswagen der Feuerwehr und anderer Hilfsorganisationen seien mit Proben-Sets und entsprechender Schutzausrüstung ausgerüstet worden.

Aktuell werden täglich acht bis zehn Tests durchgeführt, sagt Susanne Stölting, Pressesprecherin der Stadt Duisburg. Positiv getestet wurden drei Personen, allerdings ist nur eine von ihnen aktuell in Duisburg. In häuslicher Quarantäne seien 28 Menschen.

Vorsorglich schließt am Mittwoch die Kita in den Haesen in Homberg. Eine Mitarbeiterin der Einrichtung hatte einen Erstkontakt mit einer positiv getesteten Person. Das Gesundheitsamt klärt derzeit die Umstände. Einen bestätigten Verdachtsfall in der Kita gebe es aber nicht, betont die Stadt Duisburg.

Weitere Fragen werden bei Call Duisburg unter der Sondernummer Tel. 0203/940 049 beantwortet.