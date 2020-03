Als Zeichen der Dankbarkeit für alle Alltagshelden in der Corona-Krise erstrahlt der Duisburger Stadtwerke-Turm drei Wochen lang in Weiß.

Corona Corona: So schön strahlt Duisburgs Stadtwerke-Turm in Weiß

Duisburg. Der Duisburger Stadtwerke-Turm ist am Samstagabend erstmals in Weiß erstrahlt. Als Zeichen der Dankbarkeit für Alltagshelden in der Corona-Krise.

Der Stadtwerke Duisburg haben ihren Turm am Samstagabend erstmals in Weiß erstrahlen lassen. Das Unternehmen möchte damit in der Corona-Krise ein sichtbares Zeichen der Dankbarkeit und Solidarität an alle Alltagshelden senden, die in diesen Zeiten unermüdlich im Einsatz sind. Die weiße Beleuchtung wird in den nächsten drei Wochen immer in den Abend- und Nachtstunden zu sehen sein.