In Duisburg bieten viele Kirchen über Ostern wegen Corona Online-Gottesdienste an.

Gottedienste Corona: So feiern Duisburgs Kirchengemeinden Ostern online

Duisburg Gemeinden in Duisburg streamen über Ostern wegen Corona die Ostermessen. Eine Übersicht der Online-Gottesdienste.

Zwar sind viele Kirchen in Duisburg über die Ostertage geöffnet, die Gottesdienste und Messen können Gläubige wegen Corona allerdings nur online mitfeiern. Dafür gibt es aber ein breites digitales Angebot: Gottesdienste für Kinder - Titel: "Praystation" -, Messen mit Osterfeuer und Andachten aus dem Wohnzimmer eines Pfarrers. Hier finden Sie eine Übersicht der Online-Messen.

Gründonnerstag

→ Die evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort hält um 12 Uhr eine Web-Andacht.

→ Die evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg bietet jeden Tag um 17.05 Uhr eine Online-Andacht an.

→ Die evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich hält um 18 Uhr eine Web-Abendmahlsandacht mit Liturgie zum Zuhause mitfeiern.

→ Die Pfarrei Liebfrauen überträgt eine Messe live auf ihrem Youtube-Kanal ab 19 Uhr.

Karfreitag

→ Der Pfarrer der Pfarrei St. Franziskus, Thorsten Hendricks, und die Pfarrerin der Gemeinde Trinitatis, Ute Sawatzki, nehmen eine ökumenische Videoandacht auf. Sie kann Karfreitag um 15 Uhr auf der Facebook-Seite von Radio Duisburg angeschaut werden. Die Kirchenmusikerin Kirsten Kadereit-Weschta begleitet die Andacht auf dem Saxophon.

→ Evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich, 11 Uhr, Web-Gottesdienst

→ Evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort, 12 Uhr, Web-Andacht aus Wanheimerort

→ Die Pfarrei Liebfrauen überträgt eine Messe live auf ihrem Youtube-Kanal ab 15 Uhr.

→ Pfarrer Samuel Dörr von der evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg Süd feiert den Live-Kindergottesdienst "Praystation". Um 19 Uhr geht's auf dem Youtube-Kanal "GoDI-Digital" los.

Karsamstag

→ Pfarrer Samuel Dörr der evangelischen Auferstehungsgemeinde Duisburg-Süd feiert den Live-Kindergottesdienst "Praystation". Um 15 Uhr geht's auf dem Youtube-Kanal "GoDI-Digital" los.

→ Die Pfarrei Liebfrauen sendet um 20.30 Uhr live auf ihrem Youtube-Kanal einen Stream ihrer Osternachtsmesse. Anschließend wird das Video auch auf der Website der Gemeinde hochgeladen.

→ Pfarrer Thorsten Hendricks und sein Seelsorgeteam feiern Ostersamstag um 21.15 Uhr in St. Franziskus in Homberg ein Lichtfest in der Pfarrkirche. Die Feier kann über die Facebook-Seite der Pfarrei verfolgt werden. Anschließend bringen Seelsorger der Gemeinde das Licht der Osterkerze zu allen, die sich dafür angemeldet und eine Laterne oder ein Windlicht vor die Tür gestellt haben.

→ Auch die Pfarrei St. Judas Thaddäus in Buchholz feiert ein Lichtfest. Pfarrer Roland Winkelmann und sein Team bringen anschließend die Flamme der Osterkerze in alle Kirchen der Pfarrei. Gläubige sind eingeladen, das Licht in den folgenden Tagen zu sich nach Hause zu holen.

→ Die evangelische Kirchengemeinde Wanheimerort überträgt um 21.45 Uhr eine Live-Web-Andacht aus Wanheimerort mit Osterfeuer.

→ Die evangelische Kirchengemeinde Alt-Duisburg streamt in der Osternacht einen Gottesdienst um 22 Uhr aus der Lutherkirche in Duissern. Live-Stream auf Youtube.

Ostersonntag

→ Wie schon an Karfreitag laden Thorsten Hendricks und Ute Sawatzki eine ökumenische Videoandacht auf der Facebook-Seite von Radio Duisburg hoch, Ostersonntag schon um 10 Uhr. Die Videos sind später zudem auf der Website von Radio Duisburg zu sehen. Mit dabei: Marcus Strümpe, Kantor der Salvatorkirche, und Trompeter Flavius Petrescu.

→ Um 11 Uhr feiert die evangelische Kirchengemeinde Obermeiderich einen Web-Gottesdienst.

→ Die evangelische Kirchengemeinde Meiderich überträgt eine Videoandacht ab 11 Uhr. Sie kann gestreamt werden.

→ Diakon Günter Althoff aus der katholischen Pfarrei St. Michael in Meiderich feiert eine Messe in seinem Wohnzimmer, die er live streamt. Sie kann über die Facebook- Seite seiner Pfarrei angesehen werden.