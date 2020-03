Corona: Duisburger sollen Zählerstände selbst ablesen

Die Duisburger sollen in Zeiten von Corona ihre Zähler selbst ablesen.

Duisburg In Zeiten von Corona sind keine Zählerableser mehr in Duisburg unterwegs. Die Kunden sollen ihre Zähler für Strom, Gas und Wasser selbst ablesen.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt es, Kontakte zu minimieren und Abstand zu halten. Aus diesem Grund werden die Zählerableser der Netze Duisburg GmbH ab sofort nicht mehr in der Stadt unterwegs sein. Bis einschließlich Freitag werden nur noch bestehende Ableseaufträge vor Ort, aber ohne direkten Kundenkontakt durchgeführt. Die Netze Duisburg bitten deshalb die Bürger darum, die Zählerstände bei Strom, Gas und Wasser selbst abzulesen und mitzuteilen. Nur auf diesem Weg könne eine korrekte Verbrauchsabrechnung erfolgen.

Bei fehlenden Zählerständen müsse der Verbrauch für die Jahresverbrauchsabrechnung geschätzt werden. Hier könne es zu Abweichungen vom tatsächlichen Verbrauch und damit zu Abweichungen der Rechnungshöhe kommen. Daher sei die Rückmeldung des Zählerstandes unbedingt notwendig.

Netze Duisburg verschicken Karten zum Ablesen der Zähler

Die Netze Duisburg senden in den kommenden Tagen allen Haushalten, die für eine Zählerablesung vorgesehen waren, per Post Ablesekarten zu. Bürger werden gebeten, die dann aktuellen Zählerstände online auf www.netze-duisburg.de/ablesung einzugeben oder alternativ unter Angabe der Zählernummer telefonisch unter 0203 604-3636. Die Zählerstände können auch auf den verschickten Karten notiert und zurück an die Netze Duisburg gesendet werden. Alle notwendigen Informationen gebe es auch noch einmal auf den Karten.

Die Netze Duisburg möchten gleichzeitig möglichen Betrugsfällen vorbeugen und darauf hinweisen, dass keine telefonische Abfrage von Zählerständen erfolgt. Für den Fall, dass Mitarbeiter der Netze Duisburg in dringenden Fällen Reparaturen an einzelnen Zähler- und Kundenanlagen durchführen müssen, können sich Bürger rückversichern, ob die Mitarbeiter tatsächlich von den Netzen Duisburg kommen - bei Monteuren der Stromversorgung telefonisch unter 0203 604-3744 oder bei Monteuren der Gas-und Wasserversorgung unter 0203/604-3097.