Corona: Duisburger Reiseveranstalter erstattet Kosten zurück

Auch Katta, Held des von Schauinsland-Reisen beauftragten gleichnamigen Kindermusicals, und seine Freunde müssen vorerst am Boden bleiben.

Duisburg. Das Duisburger Familienunternehmen Schauinsland-Reisen erstattet Kunden, die wegen Corona zu Hause bleiben müssen, bereits bezahlte Reisen.

Das Duisburger Unternehmen Schauinsland-Reisen erstattet seinen Kunden das Geld für bereits bezahlte Reisen. Wie das Unternehmen mitteilt, werde derzeit „mit Hochdruck“ daran gearbeitet, die Rückerstattungen von weit über 100.000 Reisenden abzuwickeln, die wegen der Corona-Krise vorläufig auf ihren Urlaub verzichten müssen. Die Auszahlung an die Kunden erfolge nach und nach, die ersten Summen seien bereits angewiesen worden.

Darüber hinaus erstattet Schauinsland-Reisen auch alle stornierten Reisen mit dem Abreisedatum bis zum 30. April in vollem Umfang. Die Rückzahlungen sollen bis zum 24. April abgeschlossen sein. „Wenngleich eine staatliche und abgesicherte Gutscheinlösung von Regierungsseite geplant ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir die Geduld und das Verständnis unserer Kunden nicht länger auf die Probe stellen können. Insbesondere da wir auch um die finanziellen Nöte und Ängste vieler unserer Kunden in Folge von Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit wissen“, so Geschäftsführer Gerald Kassner.

Dennoch begrüßt das Duisburger Familienunternehmen eine staatlich abgesicherte Gutscheinlösung. „Wenn die Gutscheinlösung vom Bundestag verabschiedet und der EU akzeptiert wird, führt dies zu einer deutlichen Erleichterung für die gesamte Branche und zu einem bestmöglichen Erhalt der touristischen Infrastruktur solange die Krise andauert“, so Kassner.