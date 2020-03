Das Duisburger Ordnungsamt kontrolliert in der Corona-Krise die Einhaltung des Kontaktverbots.

Corona Corona: 39 Verstöße gegen Verordnung - vor allem in Hochfeld

Duisburg Das Ordnungsamt hat in Duisburg mit der Polizei 39 Verstöße gegen die Verordnung zum Schutz vor Corona geahndet - die meisten in Hochfeld.

Das Duisburger Ordnungsamt hat am Montag, 30. März, bei Corona-Kontrollen gemeinsam mit der Polizei 39 Verstöße gegen die Vorgaben festgestellt - die meisten in Hochfeld (26). In allen Fällen werden Bußgeldverfahren wegen einer Ansammlung von mehr als zwei Personen eingeleitet. Zudem sprachen die Einsatzkräfte zehn Platzverweise aus.

Verstöße von Duisburgern werden weiter konsequent geahndet

Die Stadt betont, dass alle festgestellten Verstöße zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus behördenübergreifend geahndet. Das Ordnungsamt sowie die Polizei werden demnach auch künftig konsequent unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten handeln.