„Clever reisen!“: Zeitschrift aus Duisburg weckt Reiselust

Mit einer Reisezeitschrift in der Hand träumen sich viele Leser in den nächsten Urlaub. Seite für Seite gibt es Anregungen für freie Tage. Zwischen den Titeln im Kioskregal tummelt sich auch das Magazin „Clever reisen!“. Doch was das Cover nicht verrät: Die Zeitschrift weckt von Duisburg aus die Reiselust.

Gegründet haben das Magazin vor 34 Jahren die Freunde Jürgen Zupancic und Wolfgang Grahl in Marxloh an der Karl-Marx-Straße. Zwei Reiseenthusiasten mit wenig Geld in der Urlaubskasse, aber dem Drang, die Welt zu entdecken.

Reisemagazin aus Duisburg: Ein Flug für 99 Dollar in die USA bringt die Idee

Alles fing im Jahr 1985 mit einem Flug für 99 Dollar von Brüssel nach San Francisco an. „Ein reguläres Flugticket hätte 1600 Mark gekostet“, sagt Zupancic. Der Preis war über ein sogenanntes „Graumarktticket“ möglich, erklärt er. Im wahrsten Sinne des Wortes wurden in den 80er Jahren diese Tickets unter dem Counter der Reisebüros gehandelt. So konnten die Fluggesellschaften die strikte Preis-Bindung umgehen und so die Kapazitäten der Maschinen ausschöpfen. In dem gelernten Verlagskaufmann Zupancic wächst die Idee: Warum nicht das Wissen über diese günstigen Flugtickets in gedruckter Form weitergeben?

Quasi „im Wohnzimmer“ und mit „einer geliehenen Schreibmaschine“ gründen die Freunde einen Verlag und die Zeitschrift „fliegen und sparen“, das heutige „Clever reisen!“. „Wir hatten nix, nur die Ideen im Kopf“, sagt der 61-Jährige über den holprigen Start. Model für das Cover wurde kurzerhand eine Freundin.

Im Inneren sollten Leser umfängliche Preisvergleiche für Urlaubsreisen finden – ein Service, den heutzutage Preisvergleiche im Internet leisten. Nur: Ende der 80er Jahre ist das noch Zukunftsmusik. Sie schreiben eine Software, mit deren Hilfe sie die Anbieter vergleichen können. „Von allen Seiten haben wir damals gehört: Ihr seid verrückt, das kauft kein Mensch.“ Später haben sie die Software sogar an Reisebüros verkauft.

Zehn Mark für eine individuelle Bestpreis-Suche

Zehn Mark kostete die erste Ausgabe mit Spartipps für den Urlaub. Der Clou: Mit einem Coupon können die Leser per Post einen individuellen Preisvergleich für eine Reise anfragen. Zupancic und Grahl suchen dann das beste Angebot raus. Die Idee schlägt ein, auch weil die Stiftung Warentest im Jahr 1989 auf den Service verweist.

Mittlerweile sind 119 Ausgaben der Zeitschrift erschienen, die vierteljährlich am Kiosk für 6,50 Euro erhältlich ist. „Pro Ausgabe werden 50.000 Exemplare gedruckt“, sagt Zupancic, der seit 17 Jahren die Zeitschrift alleine führt. Das Portfolio des Magazins hat sich über die Jahre gewandelt. Es werden nicht nur Spartipps veröffentlicht, sondern auch Fluggesellschaften und Buchungsportale getestet. Doch das Credo bleibt: „Sparen, ohne viel an Urlaub zu verpassen.“

Texte entstehen nicht am Schreibtisch

Mehr als zehn Autoren sind in der Welt unterwegs und sorgen mit Erlebnisberichten für Reiseinspirationen. Die Reporter recherchieren von Australien bis Zypern und wollen für die Leser das Abenteuer nacherlebbar machen. Der Blick geht dabei nicht nur in die Ferne und zu unerreichbaren Urlaubsträumen: In jeder Ausgabe wird ein Reiseziel in Deutschland vorgestellt. So ging es unter dem Titel „Wat ne herrliche Welt“ auch schon ins Ruhrgebiet und nach Duisburg.